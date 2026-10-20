Een marketeer die zijn eigen bureau runt, is gewend aan maandbedragen. Je hosting, je ontwerpsoftware, je boekhoudpakket en je projecttool lopen allemaal per maand door en je zegt ze op wanneer je ze niet meer gebruikt. Een auto van de zaak voelt op het eerste gezicht hetzelfde. Er staat een bedrag per maand, er is een aanbieder en er komt één factuur. Het verschil zit in de looptijd. Dat merk je pas op het moment dat je iets wilt veranderen, en dan is het te laat om er nog iets aan te doen.

Een maandbedrag is geen maandelijkse verplichting

Bij software teken je in feite voor één maand tegelijk. Bij een auto teken je voor de hele periode en betaal je dat in termijnen, wat iets anders is. Wie aan zakelijk leasen begint, legt zich daarom vast op een aantal jaren waarin het bedrag hetzelfde blijft, ook als de omstandigheden veranderen. Dat is precies de reden dat het maandbedrag zo overzichtelijk is. De zekerheid loopt namelijk in twee richtingen en de aanbieder rekent op die hele periode. Zo werkt het bij een telefoonabonnement met een toestel erbij ook, alleen gaat het daar om twee jaar en niet om vijf.

Wat je vooraf opgeeft, blijft de hele looptijd staan

Het aantal kilometers per jaar geef je bij het afsluiten op en dat werkt door in wat je betaalt. Rijd je er structureel over, dan volgt achteraf een verrekening, dus een lage opgave verlaagt het bedrag maar niet de kosten. Kijk daarom naar de drukste maand van vorig jaar in plaats van naar je gemiddelde, en tel de ritten mee die je nu nog met de trein doet. Dat geldt ook voor de uitvoering, want de auto die je bestelt is de auto waarin je vier jaar later nog rijdt. Een trekhaak die je destijds niet nodig had, komt er niet zomaar op.

Waar je wel iets kunt kiezen, is de lengte

De echte keuze zit niet in het bedrag maar in de periode. Een kortere looptijd kost per maand meer en geeft je eerder de kans om iets anders te doen, wat in een bedrijf dat snel van vorm verandert vaak meer waard is. Bij operational lease via DutchLease blijft de auto buiten je balans en lever je hem aan het einde in, waardoor je op dat moment vrij bent om te wisselen. Dat moment plan je dus zelf, bij het afsluiten.

Zo kijk je naar de looptijd in plaats van naar het bedrag

Bepaal eerst hoeveel jaar je met redelijke zekerheid vooruit kunt kijken in je bedrijf. Neem dat als bovengrens voor de looptijd en zoek daarbinnen wat er mogelijk is. Reken daarna met het kilometrage van je drukste periode. Wat er dan uitkomt is duurder per maand dan de langste variant, en het is wel een verplichting die eindigt op een moment dat je zelf hebt gekozen. Dat scheelt later een gesprek over afkoopkosten dat niemand wil hebben.