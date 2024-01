​Private lease? Je kunt ook dan voor een occasion gaan

Misschien heb je niet zo’n groot budget om in een keer een auto te kopen, of wil je omwille van duurzaamheid liever geen nieuwe auto kopen. Wat jouw reden ook is om voor een private lease te gaan: een occasion is zeker een optie.



Private lease occasion

Bij een private lease huur je de auto, maar wel voor langere tijd. Je rijdt de auto wanneer je maar wil en het aantal kilometers is helemaal aan jou. Uiteraard betaal je wel voor de brandstof, maar verder heb je behalve je maandbedrag geen kosten aan de auto. Het voordeel is dat je hierdoor gewoon een auto voor de deur kunt hebben, zonder dat je hier meteen al duizenden euro’s aan kwijt bent. Vaak wordt gedacht dat een private lease vooral is voor mensen die niet voor het volle pond toch een nieuwe auto willen rijden, maar dat is niet zo. Je kunt zelfs een occasion gebruiken als private lease-auto.

Zo’n private lease occasion is ook nog best slim. Bij een tweedehands auto die je zelf bezit draai je ook op voor al het onderhoud. Ze hebben nu eenmaal relatief meer reparaties nodig dan een nieuw exemplaar. Bij private lease zijn die kosten voor de leasemaatschappij. Bovendien is er nog een voordeel: de auto is direct leverbaar en je hoeft er niet op te wachten. En uiteraard is en blijft dat kostenplaatje interessant: je betaalt vaak minder voor een private lease occasion dan voor een nieuwe.

Kortere contracten

Vaak is het contract dat je met een leasemaatschappij aangaat korter als het om een tweedehands gaat en dat geeft jou weer meer flexibiliteit. Je kunt dan kiezen voor een looptijd vanaf 12 maanden bijvoorbeeld. Houd er wel rekening mee dat je maandbedrag waarschijnlijk wel hoger uitvalt als je niet voor een meerdere jarenplan gaat. Overigens is een reden dat een tweedehands auto ook wat goedkoper is via private lease ook te maken met het feit dat leasemaatschappijen vaak in een keer meerdere auto’s aanschaffen, wat het al goedkoper maakt dan wanneer je als particulier één tweedehands auto probeert te kopen bij de dealer.

Een ander belangrijk punt is de duurzaamheid. Door een tweedehands auto te rijden worden er niet allemaal nieuwe materialen aangeboord en geef je een auto ook nog eens een tweede leven. Tenzij je voor een hard slurpende auto op fossiele brandstoffen gaat, is het over het algemeen een heel duurzame keuze om iets ouders opnieuw te gebruiken dan om helemaal iets nieuws te rijden. Wat trouwens wel goed is om te weten: boetes betaal je wel zelf, dus het is niet zo dat je met een private lease ook meteen carte blanche hebt. Ook kunnen private lease-contracten wel lang duren: ze bestaan er van 12, 24, 36, 48, 60 en zelfs 72 maanden. Terwijl je betaalt wordt de auto bovendien niet jouw eigendom. Het is meer een soort heel lange huurperiode. Er is echter nog een voordeel: bij zakelijk leasen moet je fiscale bijtelling betalen en dat hoeft bij private lease niet.

[Fotocredits - Oleksandr © Adobe Stock]