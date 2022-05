​Aangepaste Seat Arona 2022: één van de veiligste modellen op de markt

In 1984 kwam de eerste Seat Ibiza op de markt: het model dat de carrière van Seat een kickstart gaf. Oorspronkelijk komt Seat uit Spanje. De focus lag daarom eerst ook op het uitbrengen van de auto op de Spaanse markt. Niet veel later richtte Seat zich ook op de rest van Europa, waar het model aardig aansloeg.



Ondertussen is Seat uitgegroeid tot een zelfstandig automerk dat een grote naam voor zichzelf heeft gemaakt.

In 2022 brengt Seat de aangepaste Arona uit. Veel oudere modellen zijn door het bedrijf al in een nieuw jasje gestoken en verbeterd. Zo ook de Arona, die na de aanpassingen bekend staat als één van de veiligste automodellen op de markt.

Vanaf het jaar 1990 maakt Seat officieel deel uit van Volkswagen AG. Meerdere merken maken deel uit van deze autofabrikant, waardoor Volkswagen Group op jaarlijkse basis meer dan 10 miljoen voertuigen produceert. Hiermee behoort de fabrikant tot één van de grootste autofabrikanten ter wereld.

De vele merken van Volkswagen Group

Onder Volkswagen Group vallen veel grote automerken die onder hun eigen naam voertuigen produceren. Het netwerk begon met de eerste Volkswagen Kever, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om als auto voor het volk te dienen. Deze gezinsauto sloeg snel aan, voornamelijk omdat de wagen betaalbaar was voor een groot deel van de bevolking.

Ferdinand Porsche was de ontwerper van de Volkswagen Kever. Porsche is dan ook de eigenaar van Volkswagen Group. Ondertussen maken vele andere merken deel uit van dit grote netwerk, waaronder Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Audi. Al deze merken en modellen vertonen overeenkomsten, voornamelijk in uiterlijk, softwarepakket en motoren. Door deze kwalitatieve elementen in meerdere modellen te verwerken, bespaart Volkswagen Group geld en blijven de voertuigen betrouwbaar.

Private leasen wordt alsmaar populairder. Wat zijn de voordelen van private lease?

Auto’s kopen wordt steeds minder gedaan. Leasen is het nieuwe normaal geworden, al helemaal na de tegenslagen die de Nederlandse automarkt heeft moeten ondergaan na 2020. In 2021 komt de grootste procentuele groei binnen de autoleasebranche van private lease auto’s. Het is niet vreemd dat steeds meer automobilisten kiezen voor leasen, aangezien dit op de lange termijn veel goedkoper blijkt dan kopen. Door een tekort aan beschikbare auto’s als gevolg van productieproblemen, lijkt leasen de enige manier te zijn voor automobilisten om een voertuig te bezitten.

Leasen is met name voordelig in de kosten. Maandelijks betaalt de leaser een vast bedrag aan de leasemaatschappij, maar hoeft zich geen zorgen te maken over additionele kosten. Onderhoud, service en overige kosten komen bij de leasemaatschappij voor de rekening. Alleen de brandstof wordt door de persoon die de auto least betaald. Met leasen voorkom je onverwachte kosten en hoef je je geen zorgen te maken over eventuele mankementen aan de auto.

Een private lease contract afsluiten: hier moet je op letten

Om te mogen leasen, moet er eerst een Seat private lease contract worden afgesloten. Leasecontacten verschillen per leasemaatschappij. Sommige aanbieders includeren eventuele reparaties namelijk niet in het contract en daar moet rekening mee gehouden worden. Daarom is het goed om diverse aanbieders te vergelijken om erachter te komen welk contract bij jouw situatie past.