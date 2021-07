Dit zijn de populairste leaseauto's van 2021

Het leasen van een auto is niet langer meer voorbehouden aan de belangrijke bestuursleden van grote multinationals. Private lease maakt het voor de gewone consument mogelijk om een auto te leasen, en dat weten we inmiddels allemaal. Het is ook niet zo gek als je je bedenkt dat je een nieuwe auto rijdt, zonder dat je over voldoende financiële middelen moet beschikken om nieuw te kopen. Daarnaast heb je geen zorgen meer over de kosten voor keuring en onderhoud. Er zijn enkele modellen die populairder zijn in de private lease dan anderen. We geven je een kort overzicht van de populairste modellen van 2021 om privé te leasen.



De populairste auto’s om te leasen in 2021

Het aanbod van modellen in de private lease is enorm. We noemen hier de populairste modellen van 2021 om te leasen met een korte omschrijving.

Toyota Aygo

Toyota is een ijzersterk merk en het is dan ook niet gek dat je een van de modellen van dit merk als populaire leaseauto voorbij ziet komen. Het is een kleine en wendbare auto die het vooral in de stad goed doet. Je vindt nu eenmaal makkelijker een parkeerplaats met een kleine auto dan met een grote SUV. De Aygo is daarbij ook nog eens erg zuinig en het maandelijkse leasebedrag is gemiddeld genomen nu eenmaal veel aantrekkelijker wanneer je een kleine auto kiest. De Aygo is ook als private lease occasion erg in trek, je rijdt al een all-in occasion vanaf €179 per maand.

Toyota Yaris

De Toyota Yaris is de grotere broer van de Aygo. Heb je net iets meer ruimte nodig, dan is dit een uitstekend alternatief. Ook dit model kun je prima als stadsauto gebruiken. Daarnaast is het ook niet zonder reden dat de Yaris de auto van het jaar 2021 is. De Toyota Yaris is ook als hybrid auto verkrijgbaar.

Peugeot e-208

Elektrisch rijden heeft de toekomst. Steeds meer mensen kiezen voor het leasen van een elektrische auto. De Peugeot e-208 is uitgeroepen tot auto van het jaar 2020. Dit model is een complete 5-deurs stadsauto. Dit model heeft een actieradius van 450 kilometer.

Peugeot 2008

De Peugeot 2008 is een prachtige SUV met een bijzonder luxe uitstraling. Het is een uitstekende auto voor lange afstanden. Er zijn bijzonder veel opties waarmee je de auto zo uitgebreid mogelijk kan maken als jezelf wil. Het is wel een van de duurdere leaseauto's in het segment.

Volkswagen Polo

De Polo is een ijzersterke wagen die al jarenlang zijn kracht weet te bewijzen. Ook het nieuwste model auto laat zien dat je niet een enorm grote wagen nodig hebt om toch met het hele gezin en bagage op pad te gaan. Het is een auto met status en allure waar je ook komt. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk waardoor je zelf bepaalt wat je er maandelijks voor betaalt.

Wil je verder vergelijken? Op Autonomer vergelijk je het lease aanbod van 16 leasemaatschappijen.

Enkele tips voor het afsluiten van een leasecontract

Ben je nog in het bezit van een eigen auto, dan wil je ongetwijfeld eerst je auto verkopen. Soms kun je dit via de leasemaatschappij regelen, maar vaak krijg je meer geld voor je auto wanneer je deze zelf verkoopt.

Vervolgens is het belangrijk om goed op de inhoud van het leasecontract te letten. Vaak wordt er geadverteerd met mooie aanbiedingen, maar het betreft dan wel de meest basisuitvoering van de auto met de laagste kilometerbundel. Heb je daar voldoende aan, of wil je toch meer kilometers rijden en een luxere uitvoering van de auto? Dan wordt het leasebedrag ook hoger. Ditzelfde geldt voor de looptijd van het contract. Misschien wil je een korte looptijd, houd er dan wel rekening mee dat het maandelijkse leasebedrag ook hoger wordt.

En wat gebeurt er met het contract wanneer je je baan verliest, of gaat scheiden? Kun je het contract dan boetevrij opzeggen, of zit je met een extra kostenpost? En hoe zit het wanneer je meer kilometers rijdt dan je bundel dekt. Een ander belangrijk punt om ook te onderzoeken, is de hoogte van het eigen risico bij schade. Je merkt al dat je je goed moet verdiepen in de inhoud van het leasecontract voor je lukraak ergens een leaseauto gaat afnemen.

Tot slot is het advies om in zee te gaan met een leasemaatschappij met het private lease keurmerk.