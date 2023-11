Tweedehands auto verkopen: Marktplaats vs. Autoscout

Na zo’n zeven jaar te hebben rondgereden in een bijna bejaarde benzine slurpende Volkswagen Golf 4 V5 – ja die met een 2,3 liter vijfcilinder krachtbron – werd het toch echt tijd om eens naar een nieuwe(re) om te kijken. Ineens deed zich enkele weken geleden een kans voor om een acht jaar jongere Golf 5 GT over te nemen. Tijd dus om mijn V5 te gaan verkopen. Voor mij was het voor het eerst in 20 jaar dat ik zelf weer een auto moest verkopen. Geen advertentie in de krant dus, maar online. Maar welk platform? Een van de gratis opties, zoals Autoscout (met upselling opties), of toch maar meteen kiezen voor een betaalde dienst, zoals Marktplaats?

Meer kans op Marktplaats, dacht ik

Ik besloot een week geleden om mijn bolide eerst op Marktplaats aan te bieden. Op een of andere manier had ik het idee dat ik daar eerder succes zou hebben dan op een ander (gratis) platform, waar misschien wel veel meer auto’s aangeboden worden, maar waardoor het dan ook moeilijker wordt om op te vallen.

Goed, foto’s gemaakt, tekst samengesteld en op naar Marktplaats, waar ik overigens al meer dan 13 jaar een account heb. Dat heeft als verkoper ook z’n voordelen, omdat potentiële kopers dan zien dat je geen ‘eendagsvlieg’ op Marktplaats bent. Voor de advertentie en wat extra opvalmogelijkheden betaalde ik uiteindelijk bijna 40 euro. Daarvoor werd de advertentie drie dagen op de ‘homepage’ van de categorie auto’s geplaatst en aansluitend nog drie dagen als ‘dagtopper’. Om het contact met mij voor potentiële kopers makkelijker te maken zette ik ook mijn telefoonnummer in de advertentie.

In de zes dagen dat mijn advertentie, met extra betaalde aandacht, op Marktplaats stond, kreeg ik in totaal zes reacties op een advertentie die volgens Marktplaats meer dan 1500 keer (meetpunt donderdag avond) bekeken en 24 keer bewaard was. Vier reacties waren van personen die serieuze interesse hadden in mijn Golf. Uiteindelijk zijn er twee ook echt komen kijken, maar tot een verkoop leidde dat helaas niet. In de zes dagen werd niet een keer telefonisch contact opgenomen.