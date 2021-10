Tweedehands automarkt leeft op, maar vertrouwen in verkopers nog altijd laag

De auto-industrie wordt al maanden hard getroffen door het chiptekort. Productielijnen moeten met regelmaat noodgedwongen stilgelegd worden, of kunnen maar op halve kracht werken. Met als gevolg dat de levertijden voor nieuwe auto’s flink oplopen. Zes maanden wachten op een nieuwe bolide is geen uitzondering meer. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar tweedehands auto’s behoorlijk in de lift zit. Goed nieuws voor de vele occasion handelaren natuurlijk, maar ook voor online platforms voor tweedehands auto’s.

Prijs occasions ook in de lift

De groeiende vraag naar gebruikte auto’s is ook Marktplaats niet ontgaan. Op het platform wordt de afgelopen maanden veel meer gezocht naar gebruikte auto’s. Ook wordt veel meer gereageerd op auto-advertenties.

Nadeel van de stijgende vraag naar occasions is wel dat door de verschuiving in vraag en aanbod, ook de prijzen stijgen. In september lag de gemiddelde prijs van een occasion op het platform van Marktplaats 15 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

'Van een oud vrouwtje geweest’

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De betrouwbaarheid van tweedehands autohandelaren is een probleem waar veel potentiele kopers mee worstelen. Iedereen herkent ze wel, de verkoopclichés van autohandelaren. ‘Nee joh, deze heeft nooit schade gehad’ of ‘Geweldige auto, weinig kilometers. Altijd in de garage gestaan. Is van een oud vrouwtje geweest’. Maar ook wanneer je een tweedehands auto particulier koopt, loop je tegen bepaalde zaken aan, zoals het gebrek aan garantie op je aankoop.

Marktplaats deed onderzoek naar de ervaringen en bevindingen van mensen die op het platform naar een tweedehands auto zochten. Daaruit blijkt dat ruim de helft (55%) van de kopers moeite heeft met het vertrouwen van de verkoper en de informatie die hij over de auto geeft. Tweederde van de mensen die op zoek zijn naar een tweedehands auto is bang dat ze straks opgescheept zitten met een auto met verborgen gebreken. Mede daardoor voelt ruim vier op de tien Nederlanders zich niet op het gemak bij het kopen van een tweedehands auto.