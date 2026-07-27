Enkele weken terug was de Messe München het kloppende hart van zo'n beetje alles wat met energie te maken heeft. Als je nu denkt ‘zonnepanelen, leuk, maar niet mijn ding’, lees dan toch even door. Want of je het nu wilt of niet, hier wordt jouw stroomrekening van over vijf jaar bedacht.

Intersolar Europe is al jaren dé toonaangevende zonnebeurs ter wereld, maar wie het daarbij laat, mist de helft. De beurs is allang niet meer alleen het feestje van de fotovoltaïsche zonne-energie. Ze maakt inmiddels deel uit van ‘The smarter E Europe’, een cluster van vier beurzen onder één dak, waar zonne-energie , batterijopslag, e-mobiliteit en waterstof samenkomen. Je loopt er van een dakpaneel zo door naar een laadpaal, een thuisbatterij , een stoeptegel waar je een stekker in kunt steken of een systeem dat een compleet stroomnet stabiel moet houden.

En dat trekt nogal wat volk. Dit jaar staan er alleen al in München zo'n 1.300 exposanten in 18 volgeboekte hallen waarvan een groot deel daarvan uit China komt en dat ook hier de toon zet in deze markt. Vorig jaar kwamen er ruim 107.000 bezoekers uit 157 landen op af. Het zegt vooral iets over hoe gigantisch de energiemarkt inmiddels is geworden, een markt waar wij als consument nauwelijks bij stilstaan maar die ondertussen wel bepaalt hoe je straks woont, rijdt en je huis verwarmt.

De drie grote thema's die je dit jaar overal terugziet zijn thuis- en netopslag (van een batterij in je bijkeuken tot installaties die een hele wijk overeind houden), de nieuwste batterijtechnologie (lithium-ion, solid-state, flowbatterijen, waterstof) en netintegratie. De slimme software en hardware die ervoor moeten zorgen dat al die duurzame stroom het net niet laat omvallen.

De oplossing voor het einde van de salderingsregeling

Tussen de grootschalige netinstallaties en de torenhoge accuwanden staat een bedrijf dat het wat als consument betreft, juist klein en simpel houdt. Anker SOLIX, bekend van de oplaadkabels en powerbanks, brengt diezelfde plug-and-play-logica naar je thuisbatterij. En de timing is geen toeval. Met het einde van de salderingsregeling in zicht, vanaf 2027 is het echt voorbij, gaat het ineens lonen om je eigen zonnestroom op te slaan in plaats van hem voor een habbekrats terug te leveren aan het net.

Anker Solix speelt daar handig op in met een plug-and-play aanpak die je in deze wereld niet vaak ziet: lekker zelf doen is mogelijk. Toch lijkt het gezien de complexiteit uiteindelijk verstandiger dit toch te doen in de aanwezigheid van een installateur.

Wat laat Anker SOLIX zien in München?

Wat Anker SOLIX in München op de vloer zet, is geen batterij maar een bouwpakket voor je eigen energiehuishouding: klein te beginnen, eindeloos uit te breiden en slim genoeg om zichzelf aan te sturen. Dit zijn de blikvangers:

Solarbank 4 Pro een slimme alleskunner voor wie zelf opwekt

De grootste blikvanger is de Solarbank 4 Pro, het paradepaardje voor als je echt het maximale uit je zonnepanelen wil halen. Je begint klein en bouwt uit tot 30 kWh aan opslag. Dat is genoeg om een gemiddeld gezin een flink eind door de avond en nacht te helpen. Onder de motorkap zit PowerOS, een systeem dat zelf de slimme keuzes maakt. Het laadt op als de stroom goedkoop is en gebruikt deze als het duur is en het houdt rekening met dynamische tarieven. Nieuw is AI-assistent ‘Anka’, die het denkwerk uit handen neemt en het systeem laat samenwerken met de rest van je smart home. Kortom, je hoeft nauwelijks meet naar je energiegebruik om te kijken.

Solarbank Max AC voor wie al panelen op het dak heeft

Heb je al zonnepanelen op je dak liggen, dan is deze Solarbank Max AC er wel een waar je gelukkig van gaat worden. De Solarbank Max AC is speciaal ontwikkeld om een bestaande installatie uit te breiden met opslag, zonder dat je je hele systeem hoeft te vervangen. Dankzij een slimme aansluiting past hij op vrijwel elke bestaande installatie. Je klikt 'm er in feite naast. Je begint bij 7 kWh en kunt doorgroeien tot 42 kWh, en regelt hij zelf het slimme energiebeheer en de dynamische tarieven. Hij is extra handig want bij stroomuitval schakelt hij over op back-up, zodat je letterlijk niet in het donker zit.

Powerstations, mobiele stroom die je meeneemt

Anker SOLIX laat vanuit hun DNA zien dat energie niet aan een muur vastzit. De mobiele power stations, de C1000 Gen2 en de C2000 Gen2, zijn de draagbare variant. Handig op de camping, in je tuin of als noodstroom wanneer het net het laat afweten. Daarnaast is er ook nog (voor wie meer nodig heeft) de F3000. Deze is uit te breiden van 3 tot 12 kWh en gemaakt voor langdurig gebruik volledig los van het net. Allemaal laden ze snel op en bieden ze precies wat de naam belooft, stroom die je kunt meenemen, waar en wanneer je 'm nodig hebt.

Drie producten, één rode draad, vooral zelf doen, klein beginnen en de techniek het zware werk laten opknappen. Tijd om de man op te zoeken die erachter zit. Wij spraken met Sitao Tian, Benelux Manager van Anker SOLIX, over het einde van de saldering, en die batterij die straks gewoon geld voor je verdient, als we Sitao mogen geloven. Het volledige interview met Sitao Tian lees je in een apart artikel.

FAQ : Veelgestelde vragen over thuisbatterijen en Anker SOLIX

Wat verandert er in 2027 met de salderingsregeling? Vanaf 2027 vervalt de salderingsregeling in Nederland volledig. Je mag je terug geleverde zonnestroom dan niet meer wegstrepen tegen wat je afneemt. Daardoor levert terug levering aan het net nog maar weinig op, en wordt het juist aantrekkelijk om je eigen zonnestroom op te slaan en zelf te gebruiken.

Waarom is een thuisbatterij interessant als het salderen stopt? Zonder saldering verkoop je je overschot overdag voor bijna niets terug aan het net, om het 's avonds tegen de volle prijs weer in te kopen. Een thuisbatterij bewaart die stroom, zodat je hem gebruikt wanneer je hem nodig hebt. Elke opgeslagen kilowattuur dat je zelf verbruikt, scheelt je de volle stroomprijs.

Heb ik een installateur nodig voor een Anker SOLIX-thuisbatterij? Eigenlijk raden we altijd aan om een elektricien of installateur aanwezig te hebben wanneer een gebruiker het vermogen boven de 800W wil ontgrendelen. En Solarbank 4 Pro en Solarbank Max AC moeten op een eigen, aparte groep worden aangesloten als ze dat willen doen.

Welk Anker SOLIX-systeem past bij mijn situatie? Heb je nog geen zonne-opslag, dan is de Solarbank 4 Pro de meest complete keuze, uitbreidbaar tot 30 kWh. Heb je al zonnepanelen liggen, dan is de Solarbank Max AC gemaakt om die installatie uit te breiden met opslag, tot 42 kWh. Wil je stroom die je kunt meenemen, dan zijn de mobiele power stations (zoals de C1000 Gen2, C2000 Gen2 en F3000) bedoeld voor onderweg, op de camping of als noodstroom.

Kan ik klein beginnen en later uitbreiden? Ja. De systemen zijn modulair: je start met een basiscapaciteit en voegt later modules toe wanneer je behoefte groeit, bijvoorbeeld na de aanschaf van een elektrische auto of warmtepomp. Je hoeft niet meteen groot in te stappen.

Wat doet de slimme software van een thuisbatterij? Het systeem (bij Anker SOLIX heet dat PowerOS) bepaalt zelf het beste moment om te laden en te ontladen. Het laadt op als stroom goedkoop is, gebruikt het opgeslagen vermogen als de prijs hoog is, en houdt rekening met dynamische energietarieven. Zo haal je meer rendement uit dezelfde batterij, zonder dat je er zelf naar hoeft om te kijken.

Werkt een thuisbatterij ook bij stroomuitval? Bepaalde modellen, zoals de Solarbank Max AC, hebben een back-upfunctie die bij een stroomstoring overschakelt op de batterij. Zo houd je belangrijke apparaten draaiende wanneer het net uitvalt.

Is een thuisbatterij veilig in huis? Anker SOLIX gebruikt LiFePO4-batterijen, een chemie die bekendstaat om zijn thermische stabiliteit en daardoor geschikt is voor gebruik in woningen. Daarnaast zitten er meerdere beschermingslagen in die elkaar opvangen, met cellen van dezelfde kwaliteit als in elektrische auto’s.