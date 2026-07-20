Jarenlang werd er in Europa een beetje meewarig gekeken naar Chinese automerken. Leuk voor wie vooral goedkoop elektrisch wilde rijden, maar als het serieus werd, kwam je vanzelf weer uit bij Volkswagen, Kia, Škoda of Tesla.

Die tijd lijkt inmiddels wel voorbij. Met de nieuwe Xpeng L03 probeert het Chinese merk namelijk niet meer de goedkoopste te zijn. Dat zou te makkelijk zijn. Xpeng kiest voor een veel slimmere strategie: een auto neerzetten die qua prijs midden tussen de gevestigde merken staat, maar ondertussen wel de vraag oproept waarom je bij een ander merk meer zou betalen.

Het moment waar het voor Europese fabrikanten ongemakkelijk begint te worden. De Xpeng L03 is een sportief ogende elektrische SUV met maximaal 520 kilometer actieradius. Het model beschikt over een rijk uitgeruste standaarduitvoering en een prijskaartje dat verrassend dicht tegen de concurrentie aanschurkt. Hij is net niet goedkoop genoeg om hem weg te zetten als prijsstunter, maar wel aantrekkelijk genoeg om potentiële kopers aan het rekenen te krijgen.

Dat maakt deze Xpeng L03 daarom misschien wel belangrijker dan hij op het eerste gezicht lijkt. Want deze introductie gaat niet alleen over een nieuwe elektrische auto . Dit gaat over een markt die in hoog tempo verandert en waar het voor veel Europese fabrikanten inmiddels ongemakkelijk begint te worden.

Ferrari-DNA zonder Ferrari-prijs

Xpeng presenteerde de L03 tijdens een evenement in München. Opvallend genoeg verschijnt de auto vrijwel gelijktijdig in 64 landen. Dat laat zien hoeveel vertrouwen het merk inmiddels heeft.

Het ontwerp is afkomstig van JuanMa Lopez, voormalig hoofd exterieurdesign bij Ferrari . Dat betekent niet dat je voor de prijs van een gezins-SUV een Ferrari koopt, maar het verklaart wel waarom de L03 een stuk spannender oogt dan veel elektrische SUV's die tegenwoordig over de snelweg rollen alsof ze allemaal uit dezelfde windtunnel zijn komen waaien. Met zijn brede neus, aflopende daklijn en strakke achterkant heeft de L03 een eigen gezicht. En dat begint tegenwoordig verrassend zeldzaam te worden.

Meer dan een groot scherm

Binnenin lijkt Xpeng weinig concessies te doen. Een groot 15,6-inch scherm, een head-up display, comfortabele stoelen, sfeerverlichting en een interieur dat eerder ‘2026 premium’ (niet vergelijkbaar met de traditionele premium) aanvoelt dan een budget model. Wat dat betreft is het onderhand tijd om dit soort begrippen te herdefiniëren.

37 opbergvakken

Dat klinkt redelijk overdreven, totdat je misschien bedenkt hoeveel losse spullen je tegenwoordig standaard meeneemt. Telefoons, laadkabels, zonnebrillen, flesjes water, sleutels, je laadpasjes, zonnebrand en meer. Voor je het weet zijn de eerste 15 vakken al gevuld. De kunst is uiteindelijk niet om ergens ruimte voor te vinden, maar om onderweg nog te onthouden waar je alles hebt gelaten.

De bagageruimte is ruim of ruim genoeg en de L03 mag bovendien 1.500 kilo trekken, wat niet vanzelfsprekend is bij een elektrische SUV in deze prijsklasse.

Long range of toch de standaard range

Xpeng levert de L03 in drie uitvoeringen. De standasrd range begint bij amper 37 duizend euro en haalt volgens de WLTP-norm maximaal 445 kilometer. Dat valt dan wel weer mee. Voor drieduizend euro extra krijg je de ‘long range’, goed voor maximaal 520 kilometer wat dan wel weer wat tegenvallend is. Met dat verschil lijkt de keuze eenvoudig, zeker als je echt regelmatig langere afstanden rijdt. Heb je een thuislader en is dat niet, dat is altijd de vraag of je ook aan een standaard batterijpakket voldoende hebt.

Voor bijna 43 duizend euro staat een AWD Performance voor de deur. Die levert 388 pk en vierwielaandrijving. Ontworpen voor autoliefhebbers die vinden dat een elektrische SUV af en toe ook best een glimlach mag veroorzaken als het stoplicht op groen springt.

Die prijs is dan weer opvallend als prijsstap. Meestal zie je dat fabrikanten je na drie opties ineens richting de vijftig mille sturen.

De aanval komt niet uit de koopjeshoek

Hier wordt het interessant. De L03 is namelijk niet de goedkoopste elektrische SUV op de markt. Een Škoda Elroq is goedkoper en ook de Kia EV3 zit praktisch op hetzelfde prijsniveau. Maar dat lijkt ook helemaal niet de bedoeling. Het merk wil dat je na een proefrit of een avondje configureren toch gaat zitten vergelijken omdat je heel veel krijgt voor een vergelijkbare prijs. Dat is misschien wel een veel gevaarlijkere strategie richting Europese marken dan simpelweg stunten met de laagste prijs.

Want zodra we tegenwoordig gaan vergelijken, verdwijnen de vooroordelen verrassend snel genoeg, kijk maar op straat en op de snelweg. Dan telt ineens hoeveel bereik je krijgt, hoeveel vermogen, hoe compleet de uitrusting is en hoe prettig een auto rijdt. En niet langer waar het logo vandaan komt. Het is iets waarvan we lang dachten dat dat allemaal zo’n vaart niet zou lopen, maar het is wel de realiteit.

Europa krijgt een serieuze concurrent

Misschien moet je hier zelfs in meervoud spreken. Het maakt in ieder geval deze L03 interessant genoeg. Chinese merken werden jarenlang immers gezien als uitdagers aan de onderkant van de markt. Prima voor een scherpe aanbieding, maar niet direct een bedreiging voor de gevestigde namen.

Die tijd lijkt inmiddels voorbij. Het is duidelijk dat Xpeng zich niet richt op koopjesjagers. Het merk richt zijn pijlen juist op automobilisten die anders misschien een Europees of Koreaans model zouden overwegen.

Ondertussen lijkt Xpeng stevig in Europa te investeren. Het merk beschikt over een ontwikkelingscentrum in München en laat inmiddels modellen in Oostenrijk assembleren. Daarmee wordt het verhaal ook ingewikkelder. Wanneer is een auto eigenlijk nog ‘typisch Chinees’ als hij voor Europa wordt ontwikkeld en hier ook grotendeels wordt gebouwd?

Voor de koper zal dat uiteindelijk steeds minder gaan uitmaken. Die kijkt aannemleijk naar de maandelijkse leaseprijs, het laadvermogen, de actieradius en de garantie. Jouw merk betaalt tenslotte niet je energierekening.

Eerst rijden, dan pas oordelen

Een forse specificatielijst verkoopt nog geen auto. De besturing, het comfort en de bediening moeten in de praktijk net zo goed zijn als op papier. Juist daar worden nieuwe merken uiteindelijk op afgerekend. Een auto kan er nog zo goed uitzien, maar als hij onderweg meer commentaar geeft dan je schoonmoeder op de bijrijdersstoel, ben je er na een week wel klaar mee. Ook service, dealernetwerk en restwaarde blijven belangrijke factoren. Daar hebben de gevestigde merken nog altijd een voorsprong.

Xpeng gaat met deze auto zeker niet de markt in één klap te veroveren. Het moet vooral voldoende mensen nieuwsgierig maken om deze L03 even naast een Model Y te parkeren. Vanaf dat moment begint de echte vergelijking.

De echte boodschap van de L03 zit wat verscholen

De Xpeng L03 is uiteindelijk veel meer dan weer een elektrische SUV uit China . Het merk wil laten zien dat de concurrentiestrijd een nieuwe fase is ingegaan. Niet langer draait het vanaf nu alleen om de laagste prijs, maar om de vraag wie voor hetzelfde geld simpelweg de meest aantrekkelijke auto in de markt weet neer te zetten. Dat is precies waar het voor veel Europese merken ongemakkelijk begint te worden.

De L03 is geen revolutie en moet nog wel waarmaken wat hij op papier belooft. Lukt dat, dan zit de grootste verrassing niet eens de auto zelf maar in het feit dat steeds meer Europese kopers zich afvragen waarom ze eigenlijk nog automatisch bij de bekende merken binnenlopen.