Nieuwe robot van XPeng lijkt zo menselijk: het is bijna eng

Het Chinese bedrijf XPeng introduceerde een paar dagen geleden de Iron, een mens-achtige robot die zo echt lijkt, dat hij en plein publique werd opengesneden om te bewijzen dat dat niet het geval is. De robot beweegt alsof hij er een van ons is, maar is dus volledig gemaakt van metaal, draadjes en in ieder geval geen vlees en bloed.
CEO He Xiaopeng weet natuurlijk ook dat er soms van robots wordt gezegd dat er dan stiekem mensen inzitten, dus hij gaf alle ‘ongelovigen’ het nakijken toen een groepje van zijn medewerkers de robot begonnen open te knippen, live op het podium. Een ingenieur haalde het opvulmateriaal en de stof rond het linkerbeen weg en zo werd getoond dat er inderdaad wel degelijk een robotskelet onder zat.
Het is de volgende robot in een enorme strijd die momenteel gaande is tussen alle verschillende robotaanbieders. De Amerikaans-Noorse X1 loopt bijvoorbeeld al bij mensen thuis om ze te helpen met huishoudelijke klusjes. Elon Musk zei afgelopen week nog dat hij denkt dat Tesla’s Optimus-robot de enige oplossing is voor armoede en er zouden er tegen het jaar 2030 een miljoen moeten zijn gemaakt. Bizarre aantallen, zeker als je bedenkt dat we robots nu eigenlijk nagenoeg nog niet zien bij mensen thuis.
In bijvoorbeeld fabrieken is het al langer normaal om robots te gebruiken, maar echt humanoïde exemplaren, die krijgen de komende jaren hun eigen tijdperk. AI heeft de afgelopen jaren gehad, maar nu komt er AI in combinatie met mens-achtige mechs en dat belooft het nieuwe normaal te worden. De Iron van XPeng moet de fabriek in, plus werken in bijvoorbeeld winkelcentra en in autoshowrooms: het is immers een automerk. En een merk robotaxi’s en vliegende auto’s, want daar is het ook mee bezig.
Het is nog niet duidelijk wat de robot zal kosten of wanneer hij de markt op komt. Wel komt hij in een markt terecht die al steeds drukker begint te worden. Net als dat er veel verschillende AI-taalmodellen zijn die je kunt gebruiken, zo is er straks ook een grote keuze aan slimme robots om je te helpen. Denk aan de Atlas van Boston Dynamics, Figure 01, Ameca, Sophia en de eerder genoemde Optimus en X1. Veel robots schijnen zo rond de 20.000 – 40.000 euro te gaan kosten. Hoe meer het er echter worden, hoe meer die prijs zal dalen. Robots zijn nu nog vooral voor testers en rijke, early adopters bestemd.