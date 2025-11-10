Nieuwe robot van XPeng lijkt zo menselijk: het is bijna eng

Het Chinese bedrijf XPeng introduceerde een paar dagen geleden de Iron, een mens-achtige robot die zo echt lijkt, dat hij en plein publique werd opengesneden om te bewijzen dat dat niet het geval is. De robot beweegt alsof hij er een van ons is, maar is dus volledig gemaakt van metaal, draadjes en in ieder geval geen vlees en bloed.

XPeng Iron

CEO He Xiaopeng weet natuurlijk ook dat er soms van robots wordt gezegd dat er dan stiekem mensen inzitten, dus hij gaf alle ‘ongelovigen’ het nakijken toen een groepje van zijn medewerkers de robot begonnen open te knippen, live op het podium. Een ingenieur haalde het opvulmateriaal en de stof rond het linkerbeen weg en zo werd getoond dat er inderdaad wel degelijk een robotskelet onder zat.

Het is de volgende robot in een enorme strijd die momenteel gaande is tussen alle verschillende robotaanbieders. De Amerikaans-Noorse X1 loopt bijvoorbeeld al bij mensen thuis om ze te helpen met huishoudelijke klusjes. Elon Musk zei afgelopen week nog dat hij denkt dat Tesla’s Optimus-robot de enige oplossing is voor armoede en er zouden er tegen het jaar 2030 een miljoen moeten zijn gemaakt. Bizarre aantallen, zeker als je bedenkt dat we robots nu eigenlijk nagenoeg nog niet zien bij mensen thuis.