Baanbrekend: zo wordt Boston Dynamics-robot Atlas steeds menselijker

De mens-achtige robot van de beroemde robotmaker Boston Dynamics is vandaag de dag met heel andere dingen bezig dan dansjes. Hij kan bukken, dingen vastpakken en beter lopen, terwijl hij dat maar op 1 AI-model doet. Dat is een grote innovatie in de robotwereld.

Robot op een AI-model

Atlas werkt dus op een AI-model in plaats van meerdere en dat is knap. Hij heeft er bovendien veel meer door geleerd: hij kan tegelijkertijd wandelen en dingen vastpakken. Laat hij bovendien wat vallen, dan kan hij dat meteen weer oppakken, zonder dat hij moet worden geïnstrueerd om dit te doen. Echt zoals een mens, die ook meteen bukt om het op te rapen, in plaats van dat hij of zij gewoon verder gaat met een taak.

Het apparaat werkt op een model dat zowel de armen als de benen kan aansturen. Het is ontwikkeld door Boston Dynamics en moederbedrijf Toyota. Normaliter zouden de benen en de armen op losse AI-modellen draaien, maar dat is nu dus een geworden. En dat zorgt dus ook voor meer cohesie tussen beide sets ledematen, waardoor hij kan bukken en iets kan oprapen, wat actie van de benen en de armen vergt. Bovendien is er meer nodig: hij moet zich ook beseffen dat zijn benen bijvoorbeeld een stukje uit elkaar moeten worden gezet om zo de balans te kunnen houden.