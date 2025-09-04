Baanbrekend: zo wordt Boston Dynamics-robot Atlas steeds menselijker

De mens-achtige robot van de beroemde robotmaker Boston Dynamics is vandaag de dag met heel andere dingen bezig dan dansjes. Hij kan bukken, dingen vastpakken en beter lopen, terwijl hij dat maar op 1 AI-model doet. Dat is een grote innovatie in de robotwereld.
Atlas werkt dus op een AI-model in plaats van meerdere en dat is knap. Hij heeft er bovendien veel meer door geleerd: hij kan tegelijkertijd wandelen en dingen vastpakken. Laat hij bovendien wat vallen, dan kan hij dat meteen weer oppakken, zonder dat hij moet worden geïnstrueerd om dit te doen. Echt zoals een mens, die ook meteen bukt om het op te rapen, in plaats van dat hij of zij gewoon verder gaat met een taak.
Het apparaat werkt op een model dat zowel de armen als de benen kan aansturen. Het is ontwikkeld door Boston Dynamics en moederbedrijf Toyota. Normaliter zouden de benen en de armen op losse AI-modellen draaien, maar dat is nu dus een geworden. En dat zorgt dus ook voor meer cohesie tussen beide sets ledematen, waardoor hij kan bukken en iets kan oprapen, wat actie van de benen en de armen vergt. Bovendien is er meer nodig: hij moet zich ook beseffen dat zijn benen bijvoorbeeld een stukje uit elkaar moeten worden gezet om zo de balans te kunnen houden.
De robot kan het onder andere omdat het model steeds beelden doorkrijgt van de sensoren van de robot, waardoor het begrijpt wat de situatie is. Daarnaast komt er informatie vanuit de sensoren op het lijf die laten weten waar zij zich bevinden en dat ze al dan niet bewegen. Tot slot is er ook iets als gewoon taalprompts die het AI-model helpen om de robot te helpen. Het model wordt een large behavoir model (LBM) genoemd en dat zorgt er dus voor dat de robot zich nog meer als een mens beweegt en niet meer zo robotisch. Acties volgen elkaar immers niet meer achter elkaar op, maar tegelijk.
En de volgende stap? Dat is om verschillende robotarmen op Atlas te zetten en te kijken welke taken hij daar allemaal mee kan uitvoeren. Misschien kan hij straks lekker snel je groenten voor je snijden. Robots, ook humanoïde robots, worden steeds vaker ingezet voor fabriekswerk, zoals het sorteren van dingen of orderpicken: Atlas laat in de bovenstaande video duidelijk zien dat hij ook tot dat soort taken in staat is. En het verschil met veel andere robots (we kijken naar jou, Tesla), is dat Atlas zelfsturend is, waar andere mens-achtige robot vaak door mensen worden aangestuurd alsof het een soort op afstand bestuurbare auto’s zijn. Zo wordt het makkelijker om je voor te stellen dat Atlas bijvoorbeeld in je huis zou rondlopen en allerlei taken voor je zou doen.
Het is makkelijk om te denken: natuurlijk werken robots met AI, maar ook in dat veld kampen ze met problemen die wij ook tegenkomen in ChatGPT. Wel op een heel ander niveau natuurlijk, maar ook wij zien nog vaak foutjes in de AI voorbijkomen. Dingen die ook bij robot-AI van toepassing zijn, waardoor het heel zorgvuldig getest moet worden voor er nieuwe stappen worden gezet. In ieder geval lijken deze nieuwe stappen van Atlas een goede voorbode.