Glasvezel is al jaren het gesprek van de dag als het gaat om thuisinternet - en niet zonder reden. Waar de meeste mensen jarenlang genoegen namen met een kabelverbinding, kiezen steeds meer huishoudens bewust voor glasvezel als alternatief. Maar wat maakt glasvezel eigenlijk zo anders, en hoe weet je of het iets voor jou is?

Hoe werkt glasvezel?

Bij glasvezel wordt data verstuurd via lichtpulsen door dunne glasvezels. Dat klinkt technisch, maar het praktische gevolg is simpel: de verbinding is sneller, stabieler en minder gevoelig voor storingen dan traditionele kabelinternet. Waar kabelinternet een gedeeld netwerk gebruikt - en je dus de bandbreedte deelt met buren - geeft glasvezel je een eigen dedicated verbinding naar het netwerk.

Dat merk je vooral in drukke huishoudens. Meerdere mensen die tegelijk streamen, videobellen, gamen of werken vanuit huis: met glasvezel blijft de verbinding stabiel, ook als iedereen het netwerk tegelijk belast.

Niet overal beschikbaar, maar het netwerk groeit

Niet elke straat heeft al glasvezel. Nederland loopt internationaal gezien goed mee, maar de uitrol is nog niet overal compleet. Providers en netbeheerders leggen continu nieuwe verbindingen aan, met name in wijken en dorpen die eerder werden overgeslagen. Wil je weten of jouw adres al beschikbaar is, dan kun je dat eenvoudig controleren via de website van je provider.

Kijk je naar een goedkoop glasvezel abonnement van Simpel , dan vind je daar ook een beschikbaarheidscheck. Simpel lanceert zijn glasvezelinternet en biedt daarmee een toegankelijke optie voor wie wil overstappen zonder meteen een duur abonnement af te sluiten.

Wat heb je nodig voor glasvezel thuis?

Overstappen naar glasvezel is in de meeste gevallen eenvoudiger dan mensen denken. Als er al een glasvezelaansluiting in jouw woning aanwezig is, heb je alleen een geschikte router nodig. Die wordt in de meeste gevallen meegeleverd door je provider. Is er nog geen aansluiting, dan plannen netbeheerders een installatie in — dat kost doorgaans een paar uur.

Eenmaal aangesloten wil je natuurlijk ook dat het wifi in huis overal goed werkt. Een goede router of een mesh-systeem met meerdere accesspoints helpt om ook in de verre hoeken van je woning een sterke verbinding te hebben. Bekijk voor meer informatie over goedkoop wifi thuis van Simpel wat er bij een abonnement is inbegrepen.

Is glasvezel duurder dan kabel?

Dat was vroeger zo, maar het prijsverschil is de afgelopen jaren sterk geslonken. Zeker nu meer aanbieders de markt betreden, zijn de tarieven flink gedaald. Voor vergelijkbare snelheden liggen glasvezel- en kabelabonnementen tegenwoordig vaak dicht bij elkaar in prijs. Het loont dan ook om abonnementen goed te vergelijken — niet alleen op prijs, maar ook op contractduur, installatievergoeding en de snelheid die je daadwerkelijk nodig hebt.

Voor een onafhankelijk overzicht van aanbieders en beschikbaarheid per regio is de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een nuttige bron, die onder meer de voortgang van de glasvezeluitrol in Nederland bijhoudt.

Wanneer is overstappen slim?

Loopt je huidige abonnement binnenkort af? Dan is dat het ideale moment om de markt te verkennen. Wie nu vastzit aan een contract kan alvast informeren — de overstap zelf kun je dan inplannen zodra je contractvrij bent. Zeker met de groeiende beschikbaarheid en dalende prijzen is glasvezel voor steeds meer huishoudens een logische keuze.