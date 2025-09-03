FRITZ! laat op IFA nieuwe innovaties voor glasvezel zien

Vind jij het ook zo vervelend dat wanneer je op vakantie bent, je alweer een melding krijgt dat je 4G op is? Of als je in de tuin een filmpje wilt kijken en je helemaal geen bereik meer hebt? FRITZ! komt met veel nieuwe innovaties die onder andere deze problemen aanpakken. Vanaf 4 tot en met 9 september laat FRITZ! dit jaar zijn nieuwe innovaties zien op elektronicabeurs IFA.

FRITZ!Box 6690 Pro

FRITZ! is een Europese fabrikant die modems en routers biedt die eenvoudig te installeren zijn. De nieuwste FRITZ!Box 6690 Pro is de eerste kabelrouter ter wereld die tri-band Wi-Fi 7 combineert met een geïntegreerd DOCSIS-modem en smart home-functies via Zigbee en DECT. WiFi 7 is de nieuwste generatie internet. Het is sneller, stabieler en heeft minder vertraging. Tri-band betekent dat de router drie ‘snelwegen’ heeft waarover het internet tegelijk kan lopen. De nieuwe router bundelt alle telefoonfuncties met smart home via Zigbee/Matter en DECT ULE, maar ook populaire FRITZ!OS-functies zoals VPN, ouderlijk toezicht en mediaserver zijn mogelijk. Het resultaat van deze combinaties is een krachtig totaalpakket met betrouwbaar internet.

Sterke wifi in huis en tuin

Voor een nog sterkere verbinding komt FRITZ! met de FRITZ!Repeater 1700 en 2700 en de bijbehorende FRITZ!Mesh Sets. Dit zorgt voor betere verbindingen met lage latency en hoge doorvoersnelheid. Latency is de tijd die het kost voor een signaal of datapakket om van de ene naar de andere plek te gaan. Een lage latency betekent dat er vrijwel geen vertraging is en dat je een snelle reactie ervaart. Ideaal voor woningen met meerdere verdiepingen, zodat je zelfs op zolder goed bereik hebt! Ook komt FRITZ! met een nieuwe weerbestendige Wi-Fi versterker: de FRITZ!Repeater 1610 Outdoor. Deze versterker heeft Wi-Fi 6 en PoE. PoE is een techniek waarmee een apparaat zowel internet als stroom krijgt via één netwerkkabel. Dit is toch perfect voor als je in de tuin ook gewoon bereik wilt hebben!

Mobiel internet voor onderweg

De FRITZ!Box 6825 4G maakt ook zijn debuut tijdens IFA. Dit is een compact instapmodel voor mobiel internet, wat perfect is voor als je bijvoorbeeld onderweg bent en biedt ook de uitkomst als je op vakantie bent. Hoef je je daar in ieder geval geen zorgen over te maken voordat je weg gaat. Daarnaast lanceren ze ook de FRITZ!WLAN Stick 6700, waarmee notebooks en pc’s eenvoudig tri-band Wi-Fi 7 krijgen.

Betaalbare routers met WI-FI 7

Goedkope maar ook snelle wifi hebben? Dan ben je bij FRITZ! aan het goede adres. Met de FRITZ!Box 7630 en FRITZ!Box 4630 heb je niet alleen Wi-Fi 7, maar het is ook nog eens betaalbaar voor iedereen. De FRITZ!Box 7630 is ideaal als DSL-instapmodel met Multi-Link Operation (MLO). Dit wil zeggen dat je een eenvoudige router hebt die supersnel en stabiel WiFi 7 kan leveren. De FRITZ!Box 4630 is dan weer de perfecte keuze voor wie al een glasvezelmodem heeft en wil profiteren van stabiele Wi-Fi 7, lage latency en vlotte streaming. Voor ieder wat wils dus!

Snellere glasvezelmodems

Ook zijn er nieuwe FRITZ!Box-modellen die werken met de nieuwe soorten glasvezel (tot 10Gbit/s). De FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 5690 Pro en FRITZ!Box 5690 bieden de beste prestaties en gebruikerservaring, of het nu direct op glasvezel of via een modem aangesloten wordt. Alle modellen werken goed samen met andere apparaten en bieden veel functies voor Wi-Fi, VPN, smart home en bellen.

Upgrades voor smart home en nieuwe software

Alle smart home liefhebbers opgelet! FRITZ! lanceert ook de FRITZ!Smart Energy 201 tijdens de IFA 2025. Bezoekers kunnen deze en andere slimme producten live ervaren. Leuk dat je de apparaten kan testen voordat je het gaat aanschaffen. Tot slot hebben ze ook een nieuwe software gemaakt: de FRITZ!OS 8.20. Deze heeft handige verbeteringen zoals slimme ondersteunende apparaten, beter energiebeheer en nog betrouwbaardere Wi-Fi.

Als je geïnteresseerd bent in alle nieuwe innovaties binnen FRITZ!, neem dan zeker een kijkje op IFA in hal 5.2 (stand 177).