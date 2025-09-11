Mega Charging Hub in Roosendaal: primeur met megawatt-snelladen

In Roosendaal opent op 25 september 2025 de grootste snellaad-hub van Zuid-Nederland. De Sakko Groep presenteert daar een Mega Charging Hub die niet alleen plek biedt aan zwaar transport, maar ook een primeur heeft: de eerste Megawatt Charging System (MCS)-lader van Autel Energy in de Benelux.

Laden met 1.200 kW

Het nieuwe laadplein beschikt over tien opstelplaatsen voor bussen en trucks en zestien reguliere AC-laadpunten. In totaal kunnen er dus 26 voertuigen tegelijk laden. Het pronkstuk is de Autel MCS-lader, die laden tot 1.200 kW mogelijk maakt – een belangrijke stap voor de elektrificatie van zwaar transport.

“Met deze Mega Charging Hub bieden we een toekomstbestendige oplossing voor transport en personenvervoer,” zegt Stephan Mangnus, algemeen directeur van de Sakko Groep. “We zijn trots dat we de eerste Autel MCS-lader op het Europese wegennet introduceren. Dankzij ruim 1.750 zonnepanelen en een batterijsysteem met 2.150 kWh opslagcapaciteit kunnen we ondanks netcongestie toch hoge vermogens aanbieden.”

Duurzaam én strategisch

De locatie is het resultaat van een samenwerking binnen de Sakko Groep. Het initiatief begon bij Hof Kabelfabriek, dat in 2021 door Sakko werd overgenomen. Al in dat jaar werden er 1.750 zonnepanelen geplaatst. Samen met zusterbedrijf Orange Charging ontstond in 2024 het plan om een groot laadplein te realiseren.

De hub wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen bedrijfswagens en de voertuigen van transporteurs van Hof Kabelfabriek, maar is overdag ook toegankelijk voor personenauto’s en vrachtverkeer in Zuid-Nederland.

Mega Charging Hub

Locatie van deze nieuwe, Mega Charging Hub.