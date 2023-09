​De voordelen en nadelen van glasvezel-internet

Glasvezel: steeds meer mensen krijgen een berichtje in de brievenbus dat glasvezel-internet in de wijk wordt aangelegd en of ze willen overstappen. Maar als je geen idee hebt van wat glasvezel is en wat het inhoudt, dan kun je daar natuurlijk onmogelijk een keuze in maken. We zetten de voordelen en nadelen op een rijtje.



Voordelen en nadelen van glasvezel

Voordat we dat doen, is het wel handig om te weten wat het is. Glasvezel is een draad van glas, maar dan extreem dun. Die vezels worden voorzien van een coating en dan op een diepte van zo’n halve meter in de straat gelegd.