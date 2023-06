Waarom overstappen op 100 Gbit/s zakelijk glasvezel van DataWeb een slimme keuze is

Ben je een MKB'er of een grootzakelijk bedrijf en overweeg je de overstap naar glasvezel? Dat is een verstandige keuze. Glasvezel is de standaard geworden onder zakelijke gebruikers vanwege de vele voordelen die het biedt. Wist je bijvoorbeeld dat DataWeb zakelijk glasvezel aanbiedt met snelheden tot 100 Gbit/s (upload en download)? Hier volgt wat je moet weten over zakelijk glasvezel.



Razendsnelle internetverbinding

Zakelijk glasvezel is een razendsnelle internetverbinding die zijn naam dankt aan de haardunne glasvezelkabels waarmee internetsignalen worden verzonden. Het grote voordeel van communiceren met licht is dat zowel de download- als de uploadsnelheid aanzienlijk hoger zijn. Dit betekent dat bedrijven belangrijke informatie sneller kunnen verzenden en ontvangen. Glasvezel kan snelheden bereiken van 10 Mbit/s tot wel 100 Gbit/s, zowel up- als downstream. Dit is een compleet nieuwe dimensie in vergelijking met wat we voorheen gewend waren.

Essentie van een stabiele en snelle internetconnectie

Een stabiele en snelle internetverbinding is essentieel in de huidige bedrijfsomgeving waarin steeds meer online wordt gedaan. We werken het liefst met realtime informatie en in de cloud, en daarvoor is een betrouwbare en snelle internetverbinding van cruciaal belang. Als je webshop offline is, kan dat reputatieschade en financiële gevolgen hebben. Hetzelfde geldt als je kantoor niet online is. Dit geldt eigenlijk voor al het werk: als je medewerkers niet online kunnen zijn, verstoort dit projecten, vooral in deze tijd van hybride werken. Of je bedrijf nu groot of klein is, een snelle en betrouwbare internetverbinding is van onschatbare waarde. Echt betrouwbaar: sommige aanbieders garanderen een uptime van 99,9 procent.

Tijdswinst en efficiëntie

Bovendien bespaar je ook tijd. Met sneller internet hoeven medewerkers minder lang te wachten tot iets is geladen of verstuurd. Ze kunnen sneller en stabieler werken in cloudapplicaties. Denk ook aan de vele smartgadgets en -systemen die tegenwoordig bij veel bedrijven worden gebruikt: ook zij profiteren van een snelle en stabiele verbinding.

Uitgebreide mogelijkheden voor jouw bedrijf

Het is zeker de moeite waard om de mogelijkheden van glasvezel voor jouw bedrijf te onderzoeken. Naast de gegarandeerde bandbreedte biedt glasvezel standaard vaste IP-adressen en eigen IP-verkeer. Bovendien is glasvezel, wat veel mensen niet weten, schaalbaar en kan het worden uitgebreid met beveiligingsdiensten en andere services bij veel aanbieders.

Efficiënt gebruik van glasvezel

Glasvezel heeft nog een ander voordeel: het maakt het mogelijk om meerdere diensten via dezelfde verbinding te laten lopen. Hierdoor kun je zonder problemen je pinbetalingen, internet en telefonie via één lijn laten verlopen. Bovendien kunnen meerdere vestigingen worden gekoppeld voor een nog sneller netwerk tussen je bedrijfslocaties.

Beschikbaarheid van zakelijk glasvezel

Zakelijke internetverbindingen via glasvezel bieden dus veel voordelen. En er is nog een extra voordeel: in tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan zakelijk glasvezel overal worden geleverd. Je hoeft dus niet zelf op onderzoek uit te gaan. Zo kun je nog sneller profiteren van deze krachtige verbinding.

[Fotocredits - Funtap © Adobe Stock]