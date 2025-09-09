OpenAI laat Hollywood zijn spierballen zien: en die zijn fluffy

OpenAI heeft met zijn Sora al diverse filmhuizen in Hollywood bezocht, maar nu is het van plan om filmmakers echt zijn spierballen te laten zien. Ze zijn groot, en ze zijn fluffy: Critterz is namelijk de film waarmee het op het filmfestival van Cannes wil tonen waar AI toe in staat is. En dat niet alleen: hoe het kostenplaatje eruitziet.

OpenAI en Sora

OpenAI wil graag de filmwereld bestormen met zijn Sora-videotechnologie met AI en daarom is het van plan om op het filmfestival van Cannes Critterz te tonen. Een film die niet alleen in een mum van tijd kon worden gemaakt, maar ook tegen een veel lager kostenplaatje dan de gemiddelde animatiefilm. OpenAI wil niet alleen bewijzen waartoe AI in staat is, het wil het ook graag verkopen aan de filmhuizen.

Hollywood is al jaren nogal ontstemd over AI: zijn er straks nog wel acteurs nodig, als hun evenbeeld levensecht kan worden nagemaakt met AI? Of hun stemgeluid exact kan worden gekopieerd door een AI-tool? Er waren protesten, sommige filmprojecten liepen zelfs flinke vertraging op, maar uiteindelijk zijn de gemoederen weer enigszins bedaard. OpenAI komt weer wat olie op het vuur gooien door Critterz te tonen.