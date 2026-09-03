Waarom AI straks bepaalt hoe duurzaam jouw vakantie is

Wie vandaag een vakantie boekt, kijkt waarschijnlijk eerst naar de prijs, de locatie en de beoordelingen van andere reizigers. Misschien vergelijk je nog even de foto's of check je of er een zwembad aanwezig is. Maar er is een nieuwe factor die steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van het keuzeproces: duurzaamheid

Opvallend genoeg blijkt uit nieuw onderzoek van Booking.com dat de bereidheid om duurzamer te reizen groter is dan ooit. Maar tussen goede bedoelingen en daadwerkelijk ander reisgedrag zit nog altijd een flinke kloof. Niet omdat reizigers niet willen, maar omdat ze simpelweg door de bomen het bos niet meer zien.

Welke accommodatie is echt duurzamer? Welke certificeringen zijn betrouwbaar? Is een hotel buiten het centrum beter dan een appartement midden in de stad? En hoe weet je of een bestemming niet al kampt met overtoerisme?

Juist daar komt kunstmatige intelligentie om de hoek kijken.

Duurzaamheid is een informatieprobleem geworden

Uit het Travel & Sustainability Report 2026 blijkt dat 85 procent van de reizigers duurzaam reizen belangrijk vindt. Tegelijkertijd zegt 42 procent dat het simpelweg te veel tijd kost om duurzame opties te vinden. Nog eens 37 procent vertrouwt duurzaamheidslabels niet volledig en 36 procent weet niet waar ze überhaupt moeten zoeken.

Dat is een opvallende conclusie. De grootste uitdaging is niet de motivatie van reizigers. Die is er vaak al. Het echte probleem is de enorme hoeveelheid informatie die nodig is om een goede keuze te maken.

Wie ooit heeft geprobeerd accommodaties te vergelijken op certificeringen, energieverbruik, lokale impact of vervoersmogelijkheden weet hoe snel dat ingewikkeld wordt. En precies daar zijn computers beter in dan mensen.

AI wordt de persoonlijke reisadviseur

Booking.com investeert daarom stevig in kunstmatige intelligentie. Niet alleen om sneller een hotel te vinden, maar vooral om reizigers tijdens hun hele reis te ondersteunen.

De afgelopen maanden introduceerde het platform meerdere AI-functies die veel verder gaan dan een eenvoudige chatbot. AI Trip Support helpt reizigers dag en nacht met vragen over hun accommodatie of boeking. AI Voice Support begrijpt gesproken opdrachten zoals "ik wil mijn reservering wijzigen" en handelt deze grotendeels zelfstandig af. Daarnaast analyseert Flight Search Summaries automatisch de belangrijkste verschillen tussen vluchtopties, zodat reizigers niet meer tientallen resultaten hoeven te vergelijken.

Dat lijkt misschien vooral handig voor gemak, maar dezelfde technologie kan ook een belangrijke rol spelen bij duurzamere keuzes.

Een AI-model kan immers duizenden factoren tegelijk meenemen. Niet alleen prijs en locatie, maar ook certificeringen, vervoersmogelijkheden, drukte op een bestemming, weersomstandigheden en eerdere voorkeuren van de gebruiker. Waar een mens vooral zoekt, kan AI steeds vaker adviseren.

Van groene labels naar slimme aanbevelingen

De reisbranche heeft jarenlang geprobeerd duurzaamheid zichtbaar te maken met keurmerken en certificeringen. Dat werkte deels. Maar wie meerdere hotels naast elkaar zet, ontdekt al snel dat verschillende keurmerken verschillende eisen stellen. Sommige kijken vooral naar energieverbruik, andere naar waterbesparing, afvalverwerking of sociale impact.

Voor veel reizigers wordt het daardoor eerder verwarrend dan overzichtelijk.

AI kan die vertaalslag eenvoudiger maken. In plaats van alleen een groen icoontje te tonen, kan een reisplatform uitleggen waarom een accommodatie beter aansluit bij jouw voorkeuren. Misschien ligt het hotel dichter bij openbaar vervoer. Misschien gebruikt het aantoonbaar minder energie. Of misschien helpt jouw verblijf juist de lokale economie doordat het samenwerkt met ondernemers uit de regio.

De technologie maakt het mogelijk om die informatie samen te brengen in één begrijpelijk advies.

Extreem weer verandert de zoektocht

Nog opvallender is dat duurzaamheid inmiddels veel verder gaat dan alleen CO₂-uitstoot.

Volgens het onderzoek houdt inmiddels 74 procent van de reizigers rekening met extreem weer bij het kiezen van een bestemming. Ruim de helft vindt dat sommige bestemmingen simpelweg te heet zijn geworden tijdens bepaalde periodes van het jaar. En bijna een derde heeft het afgelopen jaar een reis aangepast of zelfs geannuleerd vanwege extreem weer of natuurrampen.

Dat betekent dat ook klimaatdata onderdeel wordt van het boekingsproces. Wanneer is de beste periode om een bestemming te bezoeken? Welke regio's kampen met hittegolven of bosbranden? Wanneer is het rustiger en minder belastend voor de omgeving?

Dit zijn precies de vragen waar AI steeds beter antwoord op kan geven.

Minder drukte, betere spreiding

Hetzelfde geldt voor overtoerisme. Waar duurzaamheid vroeger vooral draaide om energie besparen of handdoeken hergebruiken, verschuift de aandacht steeds vaker naar de impact van bezoekers op bestemmingen.

Booking.com's onderzoek laat zien dat 43 procent van de reizigers drukke toeristische bestemmingen wil vermijden en 42 procent liever buiten het hoogseizoen reist.

Dat biedt reisplatforms een interessante kans. In plaats van iedereen naar dezelfde populaire locaties te sturen, kunnen algoritmes alternatieven voorstellen die beter passen bij de wensen van de reiziger én tegelijkertijd de druk op populaire bestemmingen verlagen.

Dat maakt AI niet alleen slimmer voor de gebruiker, maar mogelijk ook gunstiger voor de bestemming zelf.

Technologie als ontbrekende schakel

De cijfers laten zien dat reizigers best bereid zijn hun gedrag aan te passen. Ze willen minder afval produceren, vaker lokaal winkelen, duurzamere vervoersmiddelen gebruiken en accommodaties kiezen met een duurzaamheidskeurmerk. Maar tegelijkertijd willen ze niet urenlang onderzoek doen voordat ze een vakantie boeken.

Juist daarom verschuift de rol van platforms als Booking.com. Ze zijn allang geen digitale hotelgidsen meer. Ze ontwikkelen zich steeds meer tot intelligente reisassistenten die informatie verzamelen, wegen en vertalen naar concrete aanbevelingen.

De vraag is dan ook niet langer óf AI invloed krijgt op de manier waarop we reizen. De vraag is hoeveel beslissingen we straks nog zelf nemen.

De toekomst van duurzaam reizen

Dat betekent niet dat AI de perfecte oplossing is.

De kwaliteit van een advies blijft afhankelijk van de data die beschikbaar is. Certificeringen moeten betrouwbaar zijn, accommodaties moeten eerlijke informatie delen en reizigers moeten kunnen begrijpen waarom een aanbeveling wordt gedaan.

Transparantie blijft daarom minstens zo belangrijk als de technologie zelf. Toch lijkt de richting duidelijk.

Waar duurzaamheid jarenlang draaide om goede intenties, wordt het steeds meer een slim samenspel van data, algoritmes en persoonlijke aanbevelingen. Niet om reizigers iets op te leggen, maar om betere keuzes eenvoudiger te maken.

Misschien is dat wel de grootste verandering in de reiswereld van dit moment. Niet de elektrische taxi, de duurzamere accommodatie of de treinreis naar Zuid-Europa. Maar kunstmatige intelligentie die al die mogelijkheden straks samenbrengt in één persoonlijk reisadvies.