Digitale geletterdheid verankerd in het hele curriculum.

Basisschool De Liereling heeft als eerste school in Nederland de Europese Digital Schools Award ontvangen. De erkenning vanuit dit internationale programma dat inzet op effectieve inzet van technologie in het onderwijs, wordt toegekend aan scholen die digitale geletterdheid duurzaam hebben ingebed in hun visie, onderwijs en schoolontwikkeling.

De school heeft haar visie vastgelegd in het ICT -beleidsplan en digitale geletterdheid geïntegreerd in het curriculum van alle leerjaren, aansluitend op de landelijk vastgestelde kerndoelen. Leerlingen werken aan informatievaardigheden, mediawijsheid, digitaal creëren en computational thinking. Daarnaast investeert De Liereling structureel in de professionalisering van leerkrachten en hanteert de school een doorlopende aanpak voor alle groepen, waarbij de SELFIE-metingen als basis dienen voor verdere ontwikkeling.

"In een wereld die steeds meer digitaal wordt, hebben scholen de verantwoordelijkheid om kinderen niet alleen digitale vaardigheden, maar ook digitale wijsheid mee te geven," zegt Esther Malestein-Bultink, directeur van Basisschool De Liereling. "Het DSA-traject hielp ons om in kaart te brengen waar we staan, wat goed gaat en waar nog aandachtspunten liggen."

Leerlingen zelf aan het woord over AI en technologie

Mijn opa moest leren schrijven, mijn ouders moesten leren typen en wij leren ook nog hoe we met AI en technologie moeten omgaan. Wij leren niet alleen hoe een tablet werkt, maar ook wanneer je hem even niet nodig hebt." Ook de leerlingen zijn betrokken bij de aanpak rond digitale vaardigheden en mediawijsheid. Isa van Eendenburg, leerling uit groep 8, vat het treffend samen: "."

Wat is het Digital Schools Awards-programma?

De award is onderdeel van het Europese Digital Schools Awards-programma , waarbij scholen hun digitale ontwikkeling in kaart brengen, verbeterdoelen opstellen en hun voortgang laten beoordelen door onafhankelijke experts. Het programma wordt ondersteund door HP en AMD. In de Benelux nemen momenteel 28 scholen deel, waarvan 15 in Nederland. De Liereling is de eerste die het volledige traject succesvol heeft afgerond.

Digitale geletterdheid vraagt om meer dan toegang tot technologie," aldus Koen Van Beneden, Vice President & Managing Director Nordics & Benelux bij Het vraagt om een duidelijke visie, het betrekken van leerlingen, leerkrachten, schoolbestuur en een planmatige aanpak. De Liereling laat zien hoe scholen digitale vaardigheden duurzaam kunnen integreren in hun onderwijs." ," aldus Koen Van Beneden, Vice President & Managing Director Nordics & Benelux bij HP . "."

Hoe scholen kunnen deelnemen

Scholen die willen meedoen aan het Digital Schools Awards-programma starten met een nulmeting via de SELFIE-tool, die inzicht geeft in digitale visie, infrastructuur, lesgeven en leren, leerlingcompetenties en professionele ontwikkeling. Op basis daarvan kunnen scholen zes badges behalen. Deelname is gratis en sinds dit schooljaar ook opengesteld voor scholen in Nederland en Vlaanderen.