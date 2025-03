Beroemdheden die van online poker houden: welke A-listers en BN’ers spelen?

Poker maakt al decennia deel uit van de populaire cultuur. Van iconische films over het spel tot hits die verwijzen naar de pokerface, het kaartspel blijft fascineren. Geen verrassing dus dat ook beroemdheden wereldwijd – en BN’ers dichter bij huis – zich graag aan de pokertafel wagen. Maar welke bekende gezichten zijn echte liefhebbers? Hieronder ontdek je enkele opvallende A-listers, topsporters en bekende Nederlanders die dol zijn op een potje poker.

Van drama tot actieheld en actieve pokeraars: Matt Damon en Ben Affleck

Met hun zelfgecreëerde film Good Will Hunting braken Matt Damon en Ben Affleck in de jaren negentig door als acteurs. Een jaar later, in 1998, speelde Damon al de rol van een pokeraar in de film Rounders, waar hij tegenover acteurs als Edward Norton en John Malkovich stond. Dat is opvallend, want in het echte leven is Damon een fervent pokeraar, net als zijn filmvriend Ben Affleck.

In 2020 haalde het acteursduo nog miljoenen op voor Amerikaanse voedselbanken met een toernooi, maar beide acteurs spelen ook professioneel voor zichzelf. Zo speelt Jason Bourne-acteur Damon graag toernooien in casino’s die flinke winsten betalen en was hij onder meer een pokeraar in de World Series of Poker. Affleck speelt ook toernooien en won in 2004 de California State Poker Championship.

Als je net als deze acteurs ook graag poker wilt spelen, hoef je niet af te reizen naar de woestijn van Las Vegas, maar kun je gewoon via het internet de beste toernooien vinden. Ontdek de PokerScout online poker rankings om te weten te komen welke site bij jou past als pokeraar.

Fatima Moreira de Melo: van hockey- tot pokerster

Fatima Moreira de Melo heeft furore gemaakt als hockeyster voor het Nederlandse team. Ze nam deel aan drie Olympische Spelen en won daar altijd een medaille. Na haar hockeycarrière richtte ze zich op presentatieklussen, werden haar zangkwaliteiten ter discussie gesteld en begon ze een heuse pokercarrière.

Net als haar vriend en ex-tennisser Raemon Sluiter heeft De Melo lang poker gespeeld op een professioneel niveau. Zo wist de blonde hockeyster de finale van het prestigieuze Nederlandse Master Classics of Poker te halen en werd ze tweede op het UKIPT Main Event. Inmiddels heeft ze ook haar pokercarrière vaarwel gezegd en richt ze zich op andere zaken.

Wimbledonster met pokerskills: Boris Becker

Van Moreira de Melo en Raemon Sluiter is de stap naar Boris Becker eigenlijk niet zo groot. Deze tennisster en atleet uit Duitsland wist drie keer Wimbledon te winnen en startte in 2008 als professioneel pokerspeler. Hij liet hiermee zien niet alleen op Brits gras uit de voeten te kunnen. Hij speelde onder meer op het European Poker Tour en de World Poker Tour.

“Wat me fascineert aan poker is de psychologie: wat denkt mijn tegenstander van mij en wat denk ik van hem,” zei Becker ooit over het spel. Het laat zien dat atleten de psychologie van sport meenemen naar de pokertafels.

Spiderman aan de speeltafels: Tobey Maguire

Als Spiderman moest Tobey Maguire in drie films strategisch nadenken over de zetten van zijn tegenstanders. In het echte leven is de Amerikaanse acteur een van de meest succesvolle celebrity-pokeraars. De acteur zou voor 2022 in drie jaar tijd zo’n 36 miljoen dollar bij elkaar hebben gepokerd. Een flink bedrag dat waarschijnlijk genoeg voor hem was om het pokeren vaarwel te zeggen.

Advocaat met een pokerface: Peter Plasman

Een naam die misschien minder belletjes doet rinkelen in dit rijtje, maar wel heel opvallend is, is advocaat Peter Plasman. Wie weleens een talkshow kijkt, is vast bekend met de topadvocaat. Plasman is niet alleen een voortreffelijk strafpleiter, hij weet ook aan de pokertafel wat hij moet doen. In 2021 doneerde Plasman een pokerprijs aan Stichting De Gouden Tip van de wijlen misdaadjournalist Peter R. de Vries.