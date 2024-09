Online poker wordt nu al gedomineerd door AI

AI is niet een ChatGPT die ineens heeft bedacht dat het wel eens een gokje wil wagen online. Er zitten uiteindelijk altijd mensen achter. En dat niet alleen: ook bedrijven. In Rusland zijn er diverse bedrijven die zich aansluiten bij organisaties die zich met deze praktijken bezighouden. Er worden zelfs professionele pokerspelers gerekruteerd waarvan de AI dan weer kan leren. Het is namelijk niet het meest eenvoudige spel. Zo is het moeilijker dan schaken, omdat er meer spelers zijn om rekening mee te houden, meer scenario’s en er daardoor extreem veel kan gebeuren. Maar gelukkig hoeft AI niet te eten of te slapen: dat is er gewoon om geld binnen te harken op pokersites. Of om te oefenen op basis van de Pro, van andere learnings of gewoon tegen kopieën van hemzelf.

Mens of computer?

Maar hoe blijft die AI toch ongezien? Door bizarre dingen in te bouwen. Waar een gewone speler af en toe wat met zijn muis beweegt, daar deed ‘de computer’ dat niet. Nu wel, toen de makers realiseerden dat dat menselijker gedrag is. En uiteraard werden er ook mensen ingehuurd voor als er camerabeelden nodig waren, om het realistisch te maken. Er zijn hele farms met AI-spelers. Het zijn niet alleen mensen die van de pokersites willen winnen: het zijn ook pokersites die het van mensen willen winnen. Ook daar schijnen regelmatig bots te worden gebruikt om mensen het gevoel te geven dat ze tegen een ander mens spelen.

Uiteindelijk is de conclusie dat je met online pokeren nooit weet wie je echt tegenover je hebt. We zouden graag zeggen dat dat door pokerfaces komt, maar helaas zijn het juist de gezichtsloze AI-computerspelers die de scepter zwaaien.