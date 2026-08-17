Disneyland Paris staat bekend om zijn attracties, maar natuurlijk ook om zijn parades. De avondshow met de projectie op het kasteel van Doornroosje is natuurlijk prachtig, maar er zijn ook parades waar je overdag naar kunt kijken. Die zijn ook al heel lang hetzelfde, maar voor het eerst in 10 jaar komt er nu een nieuwe dagparade waarin 'hypermoderne' wagens worden gebruikt. En er is meer nieuws dat naar het attractiepark komt.

Nieuwe parade in Disneyland Paris

De dagparade bevat onder andere Geest uit Aladdin, Jasmine uit Aladdin, Tiana uit de Prinses en de Kikker, Rapunzel uit Rapunzel en Miguel uit Coco. De kostuums, de muziek en de paradewagens zouden de parade naar een hogern niveau tillen, stelt Disney

Verder is er ook nieuws over Space Mountain: dat gaat namelijk terug naar zijn roots. Toen het in 1995 opende was het namelijk een heel andere ervaring dan nu. Dat gaat veranderen, want het wordt weer teruggezet naar wat het was. Reken op een retrofuturische omgeving naar het boek van Jules Vernes (Van de Aarde naar de Maan). De 22 meter lange 'lancering' uit et Columbiad-kanon is er nog steeds. Het heeft alleen geen Star Wars-aankleding meer, maar gaat terug naar De la Terre à la Lune. Inclusief de muziek van Steve Bramson, in geremasterde versie.

Lion King-themawereld

Er wordt sinds een jaar gebouwd aan een Lion King-themawereld en nu is er een nieuwe animatronic aangekondigd in de vorm van de slechterik van het stuk: Scar. Er komen ook animatronics van Timon, Pumbaa en Simba, plus een waterattractie waarin Scar het Simba natuurlijk zo moeilijk mogelijk maakt om de heerser van de Pride Lands te worden.

De themawereld wordt vrij groot 30.000 vierkante meter die het hart van de Afrikaanse savanne moet voorstellen. De wateractractie is er, dan een restaurant, een winkel en een ontmoetingsplek voor figuren. De attractie heeft drie afdalingen, met als hoogtepunt een 16 meter hoge afdaling van Pride Rock.

Disney laat weten: "Het creëren van een authentieke Afrikaanse savanne in Frankrijk brengt unieke uitdagingen met zich mee voor Walt Disney Imagineering Paris. Zo worden Europese bomen zorgvuldig gesnoeid en gevormd om de karakteristieke platte silhouetten van acacia's na te bootsen, die niet in het Franse klimaat kunnen groeien. Ook worden dierenpootafdrukken aangebracht in de door de zon gebakken savannebodem, zodat het lijkt alsof wilde dieren het gebied al doorkruisten lang voordat de eerste gasten arriveren."

Wannneer het open zal gaan is onbekend, maar geruchten gaan dat het in 2028 zo ver is. Disneyland Paris heeft ook net pas een nieuwe regio geopend, namelijk de wereld van Frozen. Afgelopen weekend kondigde het bij D23 aan dat er een derde Frozen-film komt waarin Olaf een vriendinnetje krijgt, Anna gaat trouwen en er een nieuwe schurk oppopt.