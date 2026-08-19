Het regent, de kruidnoten in de winkel en er wordt steen en been geklaagd over hoe 'de zomer voorbij' zou zijn. Mocht je op een donkere avond achter de tv zitten, dan weet je na het lezen van dit artikel in ieder geval wat je kunt kijken. We zetten 15 interessante films op een rijtje die in de afgelopen tijd op streamingdiensten zijn verschenen.

Alle Fast & Furious-films

Te zien op: Netflix, Prime Video en SkyShowtime

Op Netflix zijn ze er net pas bijgekomen, maar je kunt er nu dus wel bijna alle Fast & Furious-films kijken. Althans, de prent die nog gemaakt wordt niet, maar al die andere autofilms kun je gewoon bekijken op zowel de rode N als twee andere streamingdiensten. We hebben de 'family', we hebben Dom met zijn lage stoere stem en natuurlijk zijn er vooral heel veel prachtige bolides, de gekste stunts en meer. En dat dus film na film na film: genieten.

Nosferatu

Te zien op: Netflix

De beste cinematografie, het beste productieontwerp, de beste kostuums en de beste make-up: Nosferatu kon op heel veel knikjes winnen tijdens het awardseizoen, maar wist er geeneen om te zetten in een echte Oscar. Wel kun je vast uit de nominaties opmaken dat deze film een heel sterke sfeer heeft, waarin duidelijk aan alles is gedacht. Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult en Bill Skarsgard zijn te zien in dit vampierverhaal dat door regisseur Robert Eggers wordt geregisseerd. Een gotisch verhaal over een verliefde vampier en een jonge vrouw die niet weet wat ze ermee aan moet.

The Devil Wears Prada 2

Nu te zien op: Disney+

Het helpt als je de eerste film hebt gekeken, maar tegelijkertijd zal het concept en vooral de relatie tussen verschillende personages je waarschijnlijk snel duidelijk worden. The Devil Wears Prada 2 is een heerlijke comedy over de modewereld en hierin zien we de oriinele cast terug, met Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Toch wel weer erg leuk om weer bij elkaar te zien, al is het maar om die verscheidenheid aan outfits.

Touch

Te zien op: Netflix

Deze film heet eigenlijk Snerting en dat is niet voor niets: dit is namelijk een film uit IJsland, gebaseerd op de roman van Ólafur Jóhann Ólafsson. Tegelijkertijd is overigens een groot deel van de cast Japans, want het gaat uiteindelijk ook om een man die op reis wil gaan om uit te zoeken wat er is gebeurd toen zijn Japanse vriendin ineens verdween uit Londen. Dat is wel al 50 jaar geleden, dus dat is even zoeken.

The Mummy: A Lee Cronin Film

Nu te zien op: HBO Max

Het is niet de beste film ooit, maar het is wel een prachtig gemaakte film door Lee Cronin. Wanneer de dochter van een journalist in de woestijn verdwijnt, is het gezin in alle staten. Maar dan komt ze 8 jaar later ineens terug, en dat gaat allemaal niet bepaald van harte. Een heel vervreemdende, akelige film die horrorharten alsnog toch een beetje sneller zal doen slaan.

Song Sung Blue

Te zien op: SkyShowtime

Deze film met Hugh Jackman en Kate Hudson is waargebeurd: twee muzikanten zaten in een Neil Diamond-tributeband en leren terwijl je kijkt interessante lessen over de liefde. De film staat als een huis door de chemie tussen de hoofdrolspelers en het is ook nog een film die niet zo cliché is als hij misschien op het eerste gezicht lijkt.

Upgrade

Nu te zien op: SkyShowtime

Een koppel wordt beroofd. Zij overleeft het niet, hij eindigd ernstig verlamd. Als een rijke uitvinder hem verteld dat hij hem kan genezen, en zelfs kan upgraden, gaat de man ervoor. Hij wil wraak nemen en daar krijgt hij met zijn nieuwe fysieke vermogen alle ruimte voor. Deze scifi-thriller wordt vooral gewaardeerd door de cameratracking: de cmaera is digitaal gekoppeld aan Logan Marshall-Green, de hoofdrolspeler. Het is ook een beetje vreemd, maar het zet je tegelijkertijd wel middenin de actie. Bovendien is deze film sowieso vol fysieke stunts en ziet hij er erg goed uit voor het vrij bescheiden budget van 4 miljoen dollar.

The Prestige

Nu te zien op: HBO Max

Van regisseur Christopher Nolans films is er even een blik opengetrokken op HBO Max en een van die films is The Prestige, waarin Christian Bale de concurrent speelt van Hugh Jackmans personage. Ze hebben een rivaliteit en jaloezie die te gek voor woorden is en in deze film zie je hoe dat steeds bizardere vormen aanneemt. Het waren ooit vrienden, maar dat kun je je bijna niet voorstellen als je deze iconische prent ziet.

Monsieur Aznavour

Nu te zien op: HBO Max en Videoland

Het is geen speelfilm, maar een biografische film, die je een inkijkje geeft in het leven van een man die uit een arm gezin kwam, erg klein van stuk was, en toch een groots artiest werd. Charles Aznavour is bekend van zijn chansons en is een Frans icoon. Waarschijnlijk weet je niet zoveel over hem en daarom is het fijn dat het medium biografie bestaat: dat vertelt je er namelijk alles over, met dank aan regisseur Mehdi Idir.

Dog

Nu te zien op: HBO Max

Channing Tatum speelt in Dog een ex-soldaat die een hond naar een begrafenis moet brengen, want haar baasje is overleden. Uiteindelijk wordt het een bijzondere reis lans de kust waarbij de man en de hond in eerste instantie weinig met elkaar hebben, maar uiteindelijk toch bevriend raken. Het is comedy en een vleugje drama.

Mortal Kombat II

Nu te zien op: HBO Max

In deze lijst staat drie films die je vooral kijkt omdat ze lekker campy zijn: een beetje fout dus. Mortal Kombat II is een gameverfilming op basis van de gelijknamige gamefranchise en hierin zien we Karl Urban als Johnny Cage tegen een flink arsenaal aan vreemde vechtpersonages strijden, omdat hij de wereld moet redden van de duistere Shao Kahn.

The Stolen

Nu te zien op Prime Video

Behoefte aan iets zwaarders, dan is de documentaire The Stolen er eentje die je nog lang zal bijblijven. Het draait om honderden kinderen die zijn verdwenen tijdens de dictatuur in Argentinië en waarvan oma's ze maar blijven zoeken. Jaren verstrijken en dan worden de betrokkenen geconfronteerd met hoe het eigenlijk zat. Een enorm aangrijpende documentaire van Brian Pearle.

The Post

Nu te zien op: Netflix

Wil je wel iets zwaarders, maar houd je het liever wel bij een filmverhaal dat geacteerd is, dan raden we je The Post aan. Deze film uit 2017 met Tom Hanks en Meryl Streep vertelt een verhaal over een vrouwelijke uitgever: de eerste vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant zelfs, die het te stellen heeft met redacteur Ben Bradlee, die niet van plan is om het haar heel makkelijk te maken. Uiteindelijk krijgen ze geheime overheidsdocumenten onder ogen en moeten ze wel samenwerken.

Sinners

Nu te zien op: Netflix

Over deze film hebbn we het vaker gehad, want hij is gewoon echt heel goed. Hij heeft een beetje van alles: horror, actie, romantiek en historie. En het heeft een dubbele Michael B. Jordan, wat het helemaal af maakt. Een geweldige prestatie van Ryan Coogler, de regisseur van deze prijswinnende film. Zeker kijken als je hem nog niet hebt gezien, al is het wel goed om te weten dat horror wel de boventoon voert, dus hij is niet voor te zwakke harten.

Sing 2

Nu te zien op Disney+. Prime Video en SkyShowtime

Wil je iets leuks met de kinderen kijken, dan is Sing 2 met al zijn zingende dieren waarschijnlijk wel een hit. Het heeft verschillende lagen humor die zowel heel kleine kinderen als wat oudere kinderen kunnen waarderen. En ja, zelfs voor volwassenen valt er soms echt wel wat te glimlachen. Er wordt wel veel in gezongen, dus als je dat niet trekt is dit niet de kinderfilm voor jou, maar het kan natuurlijk ook een goed excuus zijn om even met de kinderen een dansje te doen in de woonkamer.

Wil je toch nog wat meer tips? Dat kan hoor. Je kunt bijvoorbeeld op Disney+ terecht voor de horrorcomedy Ready or Not 2: Here I Come, je kunt je detectiveloep erbij pakken voor Murder on the Orient Express op Videoland en Disney+, het door de Nederlandse Halina Reijn geregisseerde Babygirl is nu te vinden op Videoland, de andere foute film die we nog moesten noemen is Masters of the Universe die je op Prime Video kunt zien en tot slot is er voor mensen die meer humor willen nog Bad Boys: Ride or Die met Will Smith en Martin Lawrence. Genoeg te zien dus: veel plezier!