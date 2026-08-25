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harry potter

Nicholas Hoult stopt met de Harry Potter-serie, maar hij heeft een goede vervanger

Entertainment25 aug , 14:08doorLaura Jenny
Nicholas Hoult doet niet meer mee aan de Harry Potter-serie van HBO Max. De 10 jaar durende serie, waarin elk seizoen het verhaal uit een van de boeken van de omstreden schrijver JK Rowling vertelt, moet het zonder de Superman-acteur doen. Gelukkig is er al een goede vervanger gevonden om Gilderoy Lockhart te spelen, namelijk Kit Harington, beter bekend als Jon Snow uit Game of Thrones.

Hoult out, Harington in

Harington gaat van Westeros naar Hogwarts, want hij zal de rol van de charmante tovenaar Lockhart op zich nemen. Nicholas Hoult zou hem spelen in het tweede seizoen van de serie, maar hij doet niet meer mee omdat hij dat agenda-technisch niet voor elkaar zou krijgen. Nu wordt het Harington en dat vinden we helemaal geen slecht idee.
Het eerste seizoen van Harry Potter moet nog komen: dat verschijnt 25 december op HBO Max. Heb je de trailer wel al gezien?

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