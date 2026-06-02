We hebben Lex Luthor natuurlijk al in de eerste Superman-film van James Gunn gezien, een prent die we ook nog eens erg goed gelukt vinden, maar hij is keihard terug in de opvolger: Man of Tomorrow. Hierin zien we hoe de Man of Steel het toch weer tegen de schurk gespeeld door Nicholas Hoult opneemt. Ditmaal heeft Luthor een nieuwe outfit in de vorm van zijn groene Warsuit.

Superman: Man of Tomorrow

James Gunn deelde een foto van die Warsuit met Nicholas Hoult erin op Instagram. Hij maakt er verder weinig woorden aan vuil, alleen dat het een ‘fit check’ is (of de outfit wel goed is) en dat het live van de set van Man of Tomorrow komt. En ja, live van de set betekent dat we de film niet morgen al kunnen verwachten. We hebben er ook nog niet eens echt een trailer van gekregen, dus het duurt wel even voor we David Corenswet weer in de rol van Superman zien (hoewel, wie weet komt hij in Supergirl voorbij?).

Overigens komt Superman niet alleen lijnrecht tegenover Luthor te staan in de nieuwe film. Hij schijnt het ook te moeten opnemen tegen de klassieke schurk Brainiac, die wordt gespeeld door Lars Eidinger. Ook komt Adria Arjona in de film voorbij als Maxima, die grappig genoeg een koningin speelt die nogal gefascineerd is door Superman. Maar met als groot verschil met onze koningin dat ze buitenaards wezen is. Verder weten we dat Aaron Pierre als Green Lantern voorbijkomt (net als in Lanterns binnenkort) en dat Matthew Lillard een rol heeft gescoord, al weten we nog niet als wat. Wat voor ons het belangrijkst is, dat is dat Rachel Brosnahan, want die is terug om ons favorietje Lois Lane te spelen.