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Ali G

Ali G is terug in de nieuwe film Ali G: Who Iz I?

Entertainment28 aug , 16:03doorLaura Jenny
Het is 20 jaar later, maar Ali G is terug. Sacha Baron Cohen was recent nog te zien in een heel vrouwvriendelijke film op Netflix, maar nu trekt hij de stoute schoenen weer aan om juist weer de lompste ooit te worden. Hoewel, hij is natuurlijk officieel gezien wel een journalist: een hiphop journalist.

Ali G: Who Iz I?

Sacha is zowel de regisseur, de schrijver als de hoofdrolspeler in de film, die op 23 oktober verschijnt. Hij is erin te zien met Ali G's vriendin (ja, die heeft hij echt), die wordt gespeeld door Morgana Robinson. Het is de derde Ali B-film, na Ali G indahouse, Ali G, Innit en Da Ali Show. Hoewel, Da Ali G Show was te zien van 2000 tot 2004. Indahouse is van 2002 en Innit verscheen in 1999.
Overigens is niet iedereen te spreken over het terugkomen van Ali G: In het Verenigd Koninkrijk zijn mensen erop tegen dat hij nepdreads draagt en dan ook nog zegt dat hij een 'weggelopen vader' wil zijn. Het wordt als outdated benoemd en gezegd dat het racistisch is. Het is echter een eeuwenoude discussie: is het humor of is het racisme? Cohen denkt er duidelijk anders over dan de mensen in het Verenigd Koninkrijk.

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