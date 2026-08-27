Toen The Social Network uitkwam in 2010, was dat voor veel mensen een leermoment: sommige mensen kenden wel ongeveer het verhaal achter Facebook 'Iets met een smoelenboek op een universiteit', maar het is natuurlijk een veel groter verhaal dan dat. Dat is het ook geworden, maar dat was het het ook al en dat wordt mooi opgetekend in de eerste film van deze franchise, want die heeft nu dus een opvolger in de vorm van The Social Reckoning.

Van Eisenberg naar Strong

Mark Zuckerberg leerden we in de film The Social Network nog kennen als een jong jochie dat iedereen te slim af was. Het was een doorbraakrol voor Jesse Eisenberg, die ditmaal heeft besloten om het stokje over te dragen aan iemand anders. Dat is helemaal niet zo'n slechte keuze: het is een heel ander tijdperk voor het bedrijf en ook voor Zuckerberg, die nu wordt vertolkt door Jeremy Strong.

Het voelt dus niet zo heel gek dat de Meta-CEO nu door iemand anders wordt gespeeld, zeker niet omdat Strong het ook erg goed doet. Dat de rol hem past wisten we: hij speelt vaker 'kantoorpikkies' en hoewel Zuckerberg veel meer is dan dat, is dat toch een beetje het imago dat aan hem kleeft. De prent vertelt het verhaal van de Facebook Papers, waarbij de Wall Street Journal ontdekte dat Facebook op de hoogte was van de slechte invloed die het social medium op vooral jongeren heeft.

De Facebook Papers

Het is een enorm interessant onderwerp en een heel relevante film, omdat Meta nu de ene na de andere gigarechtszaak aan zijn broek krijgt van jongeren en ouders (soms zelfs nabestaanden) die stellen dat de invloed van apps als Instagram en Facebook hun sporen op kinderen nalaten. Meta is bovendien een van de weinige social media-bedrijven die er actief tegen vecht: veel anderen schikken.

Het wordt dus interessant om in The Social Reckoning enerzijds terug te kijken op iets dat alweer in 2021 is gebeurd, en vervolgens te realiseren dat dat in 2026 nog steeds een heel belangrijk onderwerp is dat bovendien nog altijd veel mensen beïnvloedt.

The Social Reckoning draait vanaf 9 oktober in de bioscoop, en natuurlijk lees je de recensie hier op DutchCowboys.