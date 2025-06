Er komt een opvolger van de Facebook-film The Social Network

De film The Social Network vertelt heel goed hoe Facebook is begonnen, maar inmiddels is er al veel meer gebeurd. Zou dat worden opgetekend in het vervolg van de film? Misschien wel: het vervolg komt er namelijk. Aaron Sorkin, die de eerste film schreef, komt met een tweede The Social Network, die volgens hem gaat over de grote invloed van Facebook.

The Social Network Part II

The Social Network Part II is hoe de film heet en waar David Fincher de eerste regisseerde, daar staat Sorkin nu aan het roer van de prent. The Social Network is inmiddels alweer 15 jaar oud: de film dateert van 2010, en bevat acteurs als Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake en Rooney Mara. Wie van die acteurs terugkeren in de opvolger is nog onbekend. Het zou natuurlijk tof zijn als Eisenberg weer Mark Zuckerberg speelt, aangezien die nogal een sleutelrol heeft als oprichter en ceo van Facebook: toen en nu.

Een groot deel van de eerste The Social Network was gebaseerd op The Accidental Billionaires van Ben Mezrich, maar het tweede deel is meer gestoeld op de artikelreeks The Facebook Files van The Wall Street Journal. Sorkin heeft vorig jaar al gezegd dat hij een opvolger van The Social Network wilde maken, vooral rondom de coup-poging op 6 januari 2021. Het zal waarschijnlijk gaan om de kwetsbaarheid van jongeren en de politieke problemen die het social medium heeft veroorzaakt in het verleden, en waarmee het nog steeds problemen heeft.

Dit schreven we over de eerste: ” Grote vraag was of je na het zien van de film anders zou denken over Facebook en alles wat al bekend was over Mark Zuckerberg (in de film schitterend vertolkt door acteur Jesse Eisenberg). Het antwoord is nee. De film is wat mij betreft een regelrechte aanrader voor iedereen die iets heeft met Internet, Facebook en Start-ups en laat tevens zien hoe onvoorspelbaar succes kan zijn. De film duurt ruim 120 minuten en blijft boeien tot de laatste seconde.”

Sony

Wanneer de film moet verschijnen is nog onbekend, maar het lijkt erop dat het script er al redelijk staat. In ieder geval gaat Sony de film maken. Hier is, om terug te blikken, de trailer van de eerste The Social Network.