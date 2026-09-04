HBO Max heet aangekondigd dat het een nieuwe documentaire
over Band of Brothers in de maak heeft. Het is inmiddels 25 jaar later en de serie kent nog steeds een extreem grote schare aan fans. De miniserie dateert echt alweer van 2001 en wist een heel rauw beeld neer te zetten over de Tweede Wereldoorlog.
In een nieuwe trailer
krijg je vast een sneak peak van de docu, waarin verschillende belangrijke iconen uit de serie voorbijkomen. De serie
, die werd gemaakt door Tom Hanks en Steven Spielberg, was bizar genoeg twee dagen voordat 9/11 plaatsvond in première gegaan. Er is echter nog veel meer bijzonders over de mini-serie te vertellen en dat wordt gedaan door onder andere David Schwimmer, Damian Lewis en Michael Cudlitz. Het wordt gemaakt door Chese Millsap, die voorheen Green Baret was in het Amerikaanse leger.