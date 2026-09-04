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band of brothers

Band of Brothers krijgt 25 jaar later een gloednieuwe documentaire

Entertainment04 sep , 16:10doorLaura Jenny
HBO Max heet aangekondigd dat het een nieuwe documentaire over Band of Brothers in de maak heeft. Het is inmiddels 25 jaar later en de serie kent nog steeds een extreem grote schare aan fans. De miniserie dateert echt alweer van 2001 en wist een heel rauw beeld neer te zetten over de Tweede Wereldoorlog.

Band of Brothers: Legacy

In een nieuwe trailer krijg je vast een sneak peak van de docu, waarin verschillende belangrijke iconen uit de serie voorbijkomen. De serie, die werd gemaakt door Tom Hanks en Steven Spielberg, was bizar genoeg twee dagen voordat 9/11 plaatsvond in première gegaan. Er is echter nog veel meer bijzonders over de mini-serie te vertellen en dat wordt gedaan door onder andere David Schwimmer, Damian Lewis en Michael Cudlitz. Het wordt gemaakt door Chese Millsap, die voorheen Green Baret was in het Amerikaanse leger.

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