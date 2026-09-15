"Na vier jaar in de gevangenis is Assane klaar om een nieuw leven te beginnen met zijn gezin. Maar wanneer er een mysterieuze copycat opduikt, moet Lupin zijn meest briljante plannen weer uit de kast halen." Omar Sy is terug voor het vierde deel Lupin en dat is vanaf 23 oktober op Netflix te zien.

Lupin deel 4

Acteur Omar Sy is bekend geworden door Intouchables, maar Lupin heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Nu is hij terug als Arsene Lupin, de man die zowel de overheid als zijn grote vijanden constant te snel af is. Hij is alweer toe aan het vierde deel in de serie en hierin zien we hem onder andere als een nogal Napoleon-achtig aandoenend type rondlopen: maar daar zal ongetwijfeld weer een meesterplan achter zitten.

Lupin deel 4 is vanaf 23 oktober op Netflix te zien.