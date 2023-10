​5 x waarom Lupin zo’n heerlijke serie is

Morgen gaan we eindelijk zien hoe het verder gaat met Lupin, de Franse slimmerik die als een soort goochelaar vanalles en nogwat laat verdwijnen. Echter heeft hij ook zelf wel eens het probleem dat er dingen (of eigenlijk personen) van hem missen. In een spannend kat-en-muis-spel dwars door Parijs volgen we al een paar jaren zijn avonturen, en eigenlijk maken ze bij Netflix niet genoeg afleveringen om onze honger echt te kunnen stillen. Waarom is Lupin zo’n heerlijke serie? Hierom.

#LUPIN back tomorrow after a long wait, this better be good! #netflix pic.twitter.com/9vdEsvNkCA

1. Omdat het goed geschreven is

Lupin is gebaseerd op een echte boekenreeks en dat betekent dat de fundering alvast enorm stevig is. Het is een boekenserie die in Frankrijk al vele jaren geliefd is. Maurice Leblanc is de schrijver van die avonturen, die ook weer gebaseerd zouden zijn op een echt persoon. In ieder geval is ook de televisieserie erg goed geschreven: het is slim, en doet ons denken aan bijvoorbeeld Sherlock, wat ook zo krachtig in elkaar zit.

2. Omdat het af en toe lekker is om voor de bad guy te juichen

Als je net begint met kijken naar Lupin, dan zal je merken dat je niet helemaal kunt inschatten met wie je te maken hebt. Hebben we hier met een goedzak, of toch met een bad guy te maken. Hij is een soort goede badguy, of een slechte goedzak. En stiekem is het eigenlijk wel heel lekker om voor die kant te juichen. Niet te evil, maar ook weer niet helemaal op het rechte pad. We smullen ervan.