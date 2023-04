Online casino’s zijn in Nederland sinds 1 oktober 2021 toegestaan indien er een kansspelvergunning is verstrekt door de Kansspelautoriteit. Het legaliseren van de online gokmarkt is gepaard gegaan met enorm veel reclame. Bekende Nederlanders werden uit de hoge hoed getoverd om maar zoveel mogelijk impact te maken. Dit is inmiddels verboden, maar het reclameverbod voor online casino’s gaat straks nog een stapje verder. Nu zie je nog overal shirtsponsoring van kansspelaanbieders en reclameborden langs de velden. In de toekomst niet meer. Er komt een uitgebreid reclameverbod met als inzet het tegengaan van gokverslaving.



Verbod ongerichte reclame

De aanbieders van online kansspelen krijgen straks per 1 juli 2023 te maken met een verbod op ongerichte reclame. Dit is althans het streven van minister Weerwind die met deze regel kwetsbare groepen wil beschermen tegen gokverslaving. Het gaat hier onder meer om jongeren tot 24 jaar. Deze groep is overigens al uitgesloten van alle acties en promoties die aanbieders van online kansspelen bijvoorbeeld via mail of op de website beschikbaar stellen. Het verbod op ongerichte reclame gaat echter verder dan het uitsluiten van kwetsbare groepen van promoties en acties.

Geen ongerichte gokreclame meer op tv en radio

Een reclameboodschap op de radio of een reclamespotje op televisie van online kansspelaanbieders mag straks niet meer. Dit geldt eveneens voor het maken van gokreclame in bijvoorbeeld een bushokje of op een billboard langs de weg. Reclamezuilen op straten en pleinen? Dit is straks eveneens verboden terrein voor online casino’s om reclame te maken. In de toekomst verdwijnt zelfs ook de sponsoring in de sport. Je ziet dan geen reclameborden meer langs het voetbalveld en er komt eveneens een einde aan shirtsponsoring. Hier gaat overigens wel een langere periode overheen dan het verbod op ongerichte reclame dat dit jaar nog ingaat.

Wat is straks nog toegestaan?

De aanbieders van online kansspelen worden beknot in de mogelijkheden om nieuwe klanten te werven. Het reclameverbod strekt zich uit van de publieke binnenruimte tot de openbare ruimte op straat. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen opties meer beschikbaar zijn om reclame te maken voor bijvoorbeeld een online casino. Het blijft namelijk wel toegestaan om via directe mailing reclame te maken (gericht op spelers vanaf 24 jaar). Daarnaast is het mogelijk om via zoekmachines reclame te maken, want de aanbieders van online kansspelen zijn bijvoorbeeld in Google te vinden. Een ander belangrijk kanaal blijft het affiliate kanaal, waar aanbieders gericht reclame kunnen maken op websites die zich richten op online casino informatie en reviews.

“We zien nu al een shift in besteding marketing budgetten van onze partners, van de reguliere media kanalen naar het affiliate kanaal. We verwachten dat dit de komende maanden verder door zal zetten. Zeker na het ingaan van de nieuwe wet in juli zullen we nog intensiever gaan samenwerken met meeste partijen,” aldus Michael Fancher CCO van Onlinecasino.amsterdam.

Reclameverbod sponsoring gefaseerd ingevoerd

Binnenkort is ongerichte gokreclame al verboden, maar het reclameverbod dat betrekking heeft op sponsoring wordt gefaseerd ingevoerd. Kijk je nu naar voetbalwedstrijden in de Eredivisie dan zie je reclameborden langs de velden met daarop aanbieders van online kansspelen. De namen van deze bedrijven zie je ook regelmatig terug op de shirts van de profvoetballers. De sportclubs zijn uiteraard contracten aangegaan met gokbedrijven en dit is ook een reden dat een verbod op shirtsponsoring pas later aan de orde komt. Het is echter met ingang van 1 januari 2024 al verboden voor gokbedrijven om als sponsor op te treden voor evenementen.

Reclameverbod shirtsponsoring in 2025

Aanbieders van online kansspelen mogen vanaf 1 januari 2025 niet meer aan shirtsponsoring doen. De gokreclame op reclameborden langs de velden verdwijnt dan eveneens. Dit reclameverbod heeft eveneens als doel kwetsbare groepen te beschermen tegen gokverslaving. De nieuwe wet kent strikte regels voor aanbieders van online kansspelen die daarnaast zelf een verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van gokverslaving.

Waarschuwing en boete bij overtreding

De Kansspelautoriteit geeft kansspelvergunningen af, maar heeft tevens een toezichthoudende en handhavende rol. Er zijn in het relatief korte bestaan van Nederlandse legale online casino’s al meerdere malen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Bijvoorbeeld omdat er reclame via mailing is verzonden naar spelers tot 24 jaar. Dit is onder meer gedaan door Toto Online en door Jacks.nl (onderdeel JOI Gaming). Deze gokbedrijven hebben elk een boete gekregen van 400.000 euro.

Daling aantal gokverslaafden

Het doel van het verbod op ongerichte gokreclame is duidelijk. Dit verbod is gericht op verslavingspreventie. Het is echter de vraag of het verbod het eigen doel voorbijschiet. Het Landelijk Alcohol en Drugs informatie Systeem, (LADIS) heeft een tussenrapportage gepubliceerd, waaruit blijkt dat er een afname is van het aantal melders met een gokverslaving.

10% minder melders met gokverslaving

De statistieken geven aan dat er in 2021 sprake is geweest van een daling van 10% en deze daling heeft zich in 2022 verder doorgezet. Hieruit blijkt dat het legaliseren van de online gokmarkt en zee van gokreclame niet geleid heeft tot een toename van gokverslaafden. Juist aan het einde van 2021 en in 2022 hebben kansspelbedrijven enorm veel geld uitgegeven aan gokreclame. Dit om zich in de kijker te spelen en de doelgroep te bereiken.

Toename reclame-uitgaven gokbedrijven

Dat er een uitgebreid reclameverbod komt voor gokbedrijven, is aanleiding om nu nog zoveel mogelijk te profiteren van alle mogelijkheden. Het is dan ook niet vreemd dat er in de afgelopen tijd nog veel meer geld besteed is aan gokreclame. Er is zelfs sprake van een stijging van meer dan 15 miljoen ten opzichte van een jaar eerder (periode van vier maanden, onderzoek: Nielsen). Een deel van de toename van reclame-uitgaven is overigens nog op een andere manier te verklaren. Het WK voetbal heeft daarin uiteraard eveneens een rol gespeeld. Nederlands gokbedrijven met de overheid als aandeelhouder hebben ook hun best gedaan. Toto Online heeft bijvoorbeeld 29 miljoen euro uitgegeven en Holland Casino Online 21 miljoen euro.

Al minder reclame op televisie

De toename van reclame-uitgaven door gokbedrijven heeft niet te maken met reclame op televisie. Daar is juist een daling te zien van het aantal gokreclames. Overigens heeft dit onder meer te maken met gemaakte afspraken tussen brancheverenigingen. Deze zijn overeengekomen om voor 22:00 uur op televisie geen gokreclame uit te zenden. Dit betekent niet dat er voor 22:00 uur helemaal geen gokreclame meer is te zien. Zo zijn er kansspelaanbieders die buiten de afspraken van brancheverenigingen vallen en zich dus daar niet aan hoeven te houden. Met de uitbreiding van het reclameverbod zijn er straks echter helemaal geen spotjes of andere reclame-uitingen van gokbedrijven op televisie te zien.

