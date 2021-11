Een tsunami van reclames voor online gokken

Iedereen die, net zoals ik, nog wel eens naar lineaire tv kijkt zal het niet ontgaan zijn. De reclameblokken op zowel de publieke als commerciële tv-zenders worden sinds begin oktober overspoeld door commercials voor online gokken. Los van het feit dat dit niet bij iedereen in goede aarde valt, is het natuurlijk geen verrassing dat de online casino’s en andere aanbieders van gokspellen all-in gaan, nu online gokken officieel legaal geworden is.

Reclame voor verslavend gedrag… waarom?

Inmiddels, amper twee maanden na 1 oktober, duiken de eerste geluiden op om het aanbod van reclame voor online gokken in te dammen. Het aantal klachten over deze commercials neemt in rap tempo toe, ook bij de politiek. Natuurlijk, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze om al dan niet (online) te gaan gokken, maar er bestaat ook nog zoiets als ‘de kat op het spek binden’.

Ik wil niet de moraalridder spelen, maar er is een reden dat commercials voor sigaretten en tabak ooit verboden zijn. Die vergelijking gaat misschien en beetje mank. Roken is een gevaarlijke verslaving. Gokken kan tot een gevaarlijke verslaving leiden.

Hoe dan ook, het is in mijn ogen niet te begrijpen dat de reclame voor online gokken niet vanaf dag één aan banden gelegd is. Net zoals dat gebeurt met reclame voor (online) dating, 0906-lijnen en alcohol. Dat was toch een no-brainer? Inmiddels wordt daar wel al over gesproken en nagedacht. Laten we dat dan maar ‘voortschrijdend inzicht’ noemen.