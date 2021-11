Welke online casino's kun je sinds oktober spelen in Nederland?

Nederland kende lang een vrij strenge wet voor het spelen van online casino’s. Sinds oktober is daar veel in veranderd. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft namelijk tien casino’s een Nederlandse licentie gegeven, dat betekent dat liefhebbers van online casino’s eindelijk eerlijk, veilig en betrouwbaar kunnen spelen in Nederland. Maar welke casino’s hebben eigenlijk hun online deuren geopend in oktober en komen er nog meer casino’s aan straks?

Waarom is online gokken in Nederland interessant?

Tot 2017 gedoogde de Nederlandse autoriteiten het exploiteren van een online casino in Nederland wanneer dat gerund werd uit een land waar online gokken legaal was. Hoewel dit dus niet legaal was in Nederland, kneep de overheid toch een oogje toe. Totdat in juni 2017 werd besloten dit niet meer toe te laten. Halsoverkop sloten enkele casino’s die zich gericht hadden op Nederlandse gokkers hun online deuren. Het heeft daarna meer dan vier jaar geduurd voordat online gokken weer mogelijk is in Nederland. Dat moment was in oktober van dit jaar. Dat is goed nieuws, want je kunt daardoor veiliger gokken als Nederlandse speler omdat je geld en privacy zijn beschermd onder de Kansspelwet. Ook hebben casino’s de mogelijkheid een Nederlandse klantenservice aan te bieden en de betaalmethode iDeal. Buitenlandse casino’s zonder licentie mogen dit niet doen in Nederland.

Casino’s met een Nederlandse achtergrond

Onder de tien nieuwe casino’s bevindt zich een flink aantal Nederlandse casino’s. De meest in het oog springende naam is natuurlijk Holland Casino, dat min of meer een bezit is van de staat. Een ander casino in dit rijtje is TOTO, dat ook in staatshanden is. TOTO had natuurlijk al ervaring in online sportweddenschappen, maar nu komt daar ook een casinogedeelte bij. Naast Holland Casino en TOTO doen ook BetCity, dat dezelfde eigenaars heeft als voetbalwebsite Voetbalprimeur en Fair Play Casino mee in Nederland. Fair Play is naast Holland Casino de enige die ervaring heeft in fysieke casino’s. Ontdek op de website van Casino Source wat deze Nederlandse casino’s allemaal te bieden hebben en of het waard is om een account te openen.

Casino’s uit het buitenland

Natuurlijk zijn ook online casino’s die in het buitenland ervaring hebben opgedaan geïnteresseerd in de markt. Zo vinden we bijvoorbeeld het Belgische Bingoal, het Britse Tombola dat vrijwel alleen bingospellen aanbiedt, het grote GG Poker, Bet365, de Britse bookmaker LiveScoreBet en tot slot Batavia Casino. Deze laatste is een opmerkelijke nieuwe naam. Batavia is een casino onder een nieuwe naam die in alles een Nederlandse sfeer moet uitademen. Maar de eigenaars, Play North Limited, komen uit Malta en Estland en hebben pas sinds kort enkele casino’s daar opgericht. Deze nieuwe speler heeft direct hun oog laten vallen op Nederland.

De casino’s waar spelers naar uitkijken

Het nieuwe aanbod aan casino’s is divers, maar nog niet erg groot. Gokkers kijken daarom uit naar de komst van nog meer casino’s. De verwachting is dat deze rond april 2022 naar Nederland komen. Onder de namen die in de pijplijn, zitten onder meer Unibet, dat nog een afkoelingsperiode uitzit net als Bwin en Pokerstars. Al deze casino’s boden spellen aan Nederlandse spelers aan voordat online gokken legaal was in Nederland. Gelukkig is de verwachting dat na de zogenoemde afkoelingsperiode deze casino’s wel de markt op mogen komen.

Photo by Dusan Kipic on Unsplash.