Holland Casino en Nederlandse Loterij mogen nu ook online kansspelen aanbieden

Tot morgen is het nog illegaal om online kansspelen aan te bieden in ons land. Daarom komen veel consumenten die toch willen spelen, terecht bij aanbieders die niet onder toezicht staan van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Alleen aanbieders die aan strenge eisen van de autoriteit voldoen mogen hun spelen vanaf morgen online aanbieden. Er worden onder andere strenge eisen gesteld op het gebied van fraude, integriteit, verslavingspreventie en witwassen.

Nieuw aanbod: online bingo

Voor Holland Casino is het online aanbieden van kansspelen nieuw. Die digitale transformatie is enorm, maar wel ontzettend belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. In samenwerking met online gaming softwarebedrijf Playtech is een breed aanbod aan online kansspelen ontwikkeld. Het populaire Online Bingo wordt binnenkort toegevoegd aan het aanbod.

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) is 1 april ingegaan. 29 bedrijven dienden toen een vergunningsaanvraag in bij de Kansspelautoriteit. Zowel de Nederlandse Loterij als Holland Casino, van beide bedrijven is de Staat aandeelhouder, hebben een vergunning gekregen. Daarnaast mogen nog twee Nederlandse en zes buitenlandse bedrijven online kansspelen in ons land aanbieden en kregen hiervoor een vergunning.

Gokverslaving signaleren

Het online spelen staat onder toezicht van het Commissariaat voor de Media en de Kansspelautoriteit. Zij beoordelen onder andere of inhoud van reclames niet misleidend is. Daarnaast moeten de bedrijven met een vergunning er zo veel mogelijk aan doen om gokverslaving te voorkomen. Zo is er een uitsluitingssysteem opgezet waarmee problematische gokkers beschermd worden. Vanaf morgen kunnen spelers worden opgenomen in dit speciale register. De aanbieders zien dan dat ze mogelijk te maken hebben met een iemand die een gokverslaving heeft. Daarnaast kunnen spelers zichzelf toevoegen als ze van mening zijn dat het gevaarlijk is om te blijven spelen. Dit systeem heet Cruks en hier lees je er meer over en kun je je inschrijven.

Fotocredits header: Holland Casino