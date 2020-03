​Alle mysteries achter het casino ontrafeld

Het casino je komt er wel of je komt er niet. Veel mensen zien het casino als een heel groot mysterie, want wat gebeurt daar? Als je nog nooit eerder bij een casino hebt gespeeld is het logisch dat je nog niet precies weet wat je ervan moet verwachten. Hierdoor hebben veel mensen een aantal vragen, die ze beantwoord willen hebben voordat ze een gokje gaan wagen. Win je in het casino of is het allemaal gebakken lucht. In dit artikel gaan we laten zien hoe je betrouwbare casino’s kan vinden, uitleggen over hoe je het spelen leuk kan houden en vooral hoe je het maximale uit je casinobezoek kan halen.



Hoe ziet het moderne casino eruit?

Vroeger plande je een hele dag om naar het casino te gaan, dit is tegenwoordig niet meer nodig. Met een druk op de knop kan jij het casino van de toekomst bekijken. Via internet of een mobiele app heb jij al toegang tot een walhalla aan gokkasten, spinners etc. Met alleen een internetverbinding kan jij dus vanuit je eigen huis een online casino betreden. Eerst waren casino’s tekstrijk en tegenwoordig hebben software ontwikkelaars hun absolute voordeel gehaald uit de technologische vooruitgangen. Dit kan gezien worden in de op software gebaseerde spellen, met het innovatieve gebruik van graphics, geluiden en te gekke thema's. Ondanks het feit dat deze spellen erg leuk waren om te spelen, misten de online casino's nog steeds een manier om bij een gok omgeving de live actie van fysieke casino´s te integreren. Sinds een paar jaar kun je de echte casino ervaring ook ervaren en proeven op het internet. Kortom, je hoeft tegenwoordig dus niet meer het huis verlaten om een gezellige avond in het casino mee te maken.

Een gokje wagen

Je hebt een online casino gevonden, echter ben je natuurlijk wel benieuwd of dit casino betrouwbaar is. Wij raden jou aan om te spelen bij een online casino die beschikt over videoslots en gokkasten van bekende ontwikkelaars als Microgaming, Nettent en Playtech. Op de website van het online casino altijd checken of zij beschikken over de nodige licenties. Dit geeft je de mogelijk om een soort vooronderzoek te doen, mocht je twijfelen dan kan de kansspelautoriteit je altijd helpen, want zij zijn verantwoordelijk voor het afgeven van de licenties. In Nederland is het namelijk wettelijk toegestaan voor Nederlandse spelers om van het gokken te kunnen genieten, maar alle exploitanten moeten een vergunning aanvragen om legaal te worden. Naast de standaard online casino’s heb je tegenwoordig, zoals hierboven besproken ook de live casino’s. Dit zijn casino’s die wat meer gedreven zijn op genieten van een “live” ervaring. Denk aan dat je met je webcam en microfoon online bent.

Is een online casino betrouwbaar?

Jarenlang bleef het gokken in Nederland achter. Eigenlijk is dit best logisch te verklaren, want sinds 1964 is er namelijk een wet op de kansspelen en deze is tot heden nog steeds niet geactualiseerd. Hoewel de voorlopige wet kansspelen op afstand wel al goedgekeurd, maar nog niet van kracht is. Wanneer de wet van kracht is, kunnen er bij de kansspelautoriteit vergunningsaanvragen ingediend worden. Een half jaar na inwerkingtreding van de wet gaat de online markt open. Vandaag de dag kun je uiteraard nog wel gewoon betrouwbaar online gokken bij internationale goksites. Als je er zeker van wilt zijn dat je je geld ook uitgekeerd krijgt, dan is het ook belangrijk om bij een betrouwbaar online casino te spelen. Aangezien je in Nederland nog geen licenties hebt, is het belangrijk om naar de licenties van deze landen te kijken. Een aantal betrouwbare buitenlandse licenties zijn die van Malta, Gibraltar, België. Curaçao en het Verenigd Koninkrijk. Dan weet je zeker dat je veilig en betrouwbaar online kunt gokken en waarbij je ook de garantie hebt dat jouw winst uitbetaald wordt. Natuurlijk is het ook van belang dat je zeker weet dat er een Random Number Generator gebruikt wordt, omdat deze willekeurige uitslagen garandeert. Een random number generator is eigenlijk een soort Enigma-machine, het genereert willekeurige nummers om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

Waar moet je nog meer op letten

Het is belangrijk om bij een casino te spelen, die over de juiste licenties beschikt en adequaat beveiligd is. Het groene slotje (SSL) zorgt ervoor dat alle gegevens op een beveiligde manier verstuurd worden. Secure Socket Layer (SSL) creëert een "sleutel" creëert om de gestuurde informatie te interpreteren. Iedere keer dat je inlogt, wordt er een nieuwe sleutel gemaakt. Bij het verlaten van de sessie wordt de sleutel weer verwijderd, dit zorgt ervoor dat je op een veilige manier contact kan blijven leggen met de internetpagina. Er zijn talloze combinaties, hierdoor is het dus onmogelijk om de code te kraken. Eigenlijk net als in een casino. Naast SSL en de vereiste licenties, is het dus ook belangrijk om eventjes te kijken naar de reviews en vooral om te luisteren naar je eigen gevoel.

Kan je winnen in een online casino?

Een interessante vraag waar menigeen zich over buigt en waar allerlei theorieën over bestaan. De gemiddelde speler weet natuurlijk weet dat een online casino op lange termijn altijd wint, daar hoef je je geen illusies over te maken. Ieder casino spel heeft nu eenmaal een ingebouwd huisvoordeel. In het Engels zeggen ze dan ook niet voor niks, “the house always wins”. Alleen het zet wel aan het denken om andere spelers te zien, die wel winnen. Maken deze spelers betere keuzes? Spelen ze bij betere casino’s? Of is het gestoeld op toeval en geluk. Toch zijn er vier zaken die je kan doen om je kansen te vergroten. Allereerst is het belangrijk om met een betrouwbaar online casino in zee te gaan. Op deze manier weet je zeker dat de casinospellen betrouwbaar en eerlijk zijn. Je weet ook dat je winsten hierdoor veilig zijn. Dan weet je dat je jouw centen krijgt op het moment dat je een uitbetaling doet. Niks is zo vervelend om te winnen en om daarna naar je centen te fluiten.

Houd je emoties in toom

Ten tweede is het belangrijk om je emotie in toom te houden en niet te hebberig te worden. Pak dus niet iedere bonus aan, want tussentijdse bonussen klinken altijd leuk. Toch is dit nadelig voor je.“Stort 100 euro en je krijgt 100% bonus. Toch lekker, 100 euro extra, niet?” Fout. Wat veel spelers zich niet realiseren, is dat dit soort bonussen vaak hoge inzetvoorwaarden met zich meebrengen, waarbij je de storting + de bonus een aantal keer moet vrijspelen. Het vrijspelen van een casinobonus is namelijk moeilijker dan veel mensen denken. Vaak zijn het de kleine lettertjes die een droom in duigen doen vallen. Rondspeelvoorwaarden, restricties, maximale inzetten, maximale uitbetalingen etc. Sommige gokkasten zijn bijvoorbeeld veel beter geschikt om welkomstbonus vrij te spelen dan anderen. Houd hier dan ook rekening mee.

Ken jezelf en ken het spel

Ten derde is het belangrijk om het spel te spelen, wat bij je past. Doe namelijk geen dingen, waarvan je weet dat het niet helemaal bij je past. Iedere speler heeft zijn eigen profiel. Het kan zijn dat je meer van hoog risico spellen houdt en vooral veel geld wilt winnen. Speel dan op gokkasten die een hoge variantie hebben. Wil je meer uit je geld halen en wil je vooral een leuke avond hebben, kies dan voor een lage variantie gokkast. Kies dus altijd spellen die bij jou profiel passen als speler. Twijfel je of een casino spel bij jou past, oefen dan eerst met nepgeld voordat je met echt geld gaat spelen.

Wees competitief, maar sla niet door naar hebzucht

Tot slot is het erg belangrijk om op het juiste moment te stoppen. Veel mensen zijn een klein beetje hebzuchtig en nemen dus geen genoegen met hun winst en gaan door tot het uiterste, met als gevolg dat ze alles kwijtraken. Dit principe noem je ook wel de Gamblers Ruin. Het is wiskundig bewezen dat iedere speler die over een beperkte hoeveelheid geld beschikt, op lange termijn zich altijd blut speelt. Dit zie je ook terug op de beurs en dat is waarom 9 van de 10 mensen hun geld met dit soort activiteiten verliest. Spreek daarom een duidelijk winstdoel met jezelf af en houd je daar aan. Een beetje discipline brengt wonderen, alleen dit zorgt er wel voor dat je het casino kan verslaan. Wees het huis de baas! Casino’s weten precies hoe ze op dit soort zwaktes van de mens kunnen inspelen. Het gevolg van dit gedrag is dat het zich naar een gokverslaving kan ontwikkelen en hierover meer in de volgende paragraaf.

Hoe voorkom je een gokverslaving

Gokken is leuk en spannend, echter zijn er wel een paar richtlijnen om het ook leuk te houden. Het is erg belangrijk om er de balans in te houden, ga dus niet veel gokken. Aangezien gokken en andere stimulerende activiteiten ervoor zorgt dat je hersenen dopamine aanmaken. Het gevolg hiervan is dat je steeds vaker en meer gaat gokken, totdat je op een gegeven de grip op je leven kwijt bent geraakt.

Maak duidelijke afspraken

Bepaal van te voren met hoeveel geld je wilt spelen en ga nooit geld lenen om te gokken. Het idee is misschien nobel bedacht, maar uiteindelijk verlies je het geld en zit achter met een restschuld. Ook is het belangrijk om je agenda te bij te houden en geen afspraken met anderen af te zeggen, want wanneer je jezelf in een sociaal isolement brengt is de kans groot dat je een gokverslaving gaat ontwikkelen. Zie je dat je met het gokken een kleine winst maakt, pak dan je winst en speel niet verder. Ook is het belangrijk om alcohol in het spel te vermijden, want alcohol zorgt ervoor dat je domme en impulsieve keuzes gaat maken. Alcohol is meestal niet voor niks gratis in Las Vegas en andere casino’s. Voer de casinobezoekers langzaam dronken, of op zijn minst een beetje aangeschoten, dan gokken ze meer en betaalt de gratis alcohol zichzelf ruimschoots terug. Tot slot is het belangrijk om alert te blijven, met mensen te blijven praten en vooral hulp zoeken als je ziet dat het fout gaat.

Miljarden Business

Op dit moment gokken er steeds meer mensen op het internet. Zoveel mensen zelfs, dat het een miljarden business is geworden. Het bedrag dat jaarlijks op het Internet wordt vergokt groeit nog steeds. Dit alles maakt het voor ondernemers uiterst interessant om een online casino te beginnen. Er zijn veel ondernemers die zich in dit gebied begeven, want iedereen wil profiteren van deze groeiende markt. Daarom is het ook zo belangrijk om het kaf van het koren te scheiden. De tips en tricks hebben je hopelijk een goed beeld gegeven, van hoe je dit nou op een goede manier kan aanpakken.

Oranje Casino

Het Oranje Casino was een van de eerste online casino’s van Nederland, omdat ze in Nederland niet de juiste vergunningen voor elkaar konden opboksen. Hebben zichzelf omgedoopt tot “Loyal Casino” en beschikken ze op heden over een Maltese goklicentie. Een sailant detail is dat Oranje Casino op 31 juli 2018 een boete van maar liefst € 300.000 van de Kansspelautoriteit kreeg. Dit omdat online gokken in Nederland nog niet gereguleerd is.

[Fotocredits © Tomasz Zajda - Adobe Stock]