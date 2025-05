Java is 30 jaar: hier wordt het nog gebruikt

Java is jarig en dat is een bijzonder moment voor de software, want het heeft zich in 30 jaar naar een belangrijke positie gevochten in de wereld van software. Wordt het 30 jaar later nog steeds gebruikt? Jazeker, hiervoor bijvoorbeeld.

30 jaar Java

Java werd in 1995 uitgebracht door Sun Microsystems. De slogan was ‘Write once, run anywhere’ en dat heeft het zeker waargemaakt. In 1998 volgde Java 2 met de introductie van de Swing GUI-toolkit, en na nog een aantal versies werd Java in 2005 open source gemaakt (OpenJDK). Een van de grootste mijlpalen in de geschiedenis van Java is dat Sun Microsystems in 2010 werd overgenomen door Oracle, dat sinds 2017 een veel sneller releaseschema introduceerde. Dat was positief, maar in 2010 waren veel ontwikkelaars erg bezorgd dat Java commercieel zou worden uitgebuit.

Daar kregen ze ook gelijk in, helaas: in 2019 introduceerde Oracle een controversieel plan om de licentie te wijzigen. Hierdoor moesten mensen ineens gaan betalen voor updates die eerder gratis waren. Datzelfde jaar werd Java Web Start afgeschaft, waarmee je Java-apps direct vanuit een browser kon draaien. Het maakte vele legacy-toepassingen stuk. Ook speelde er 11 jaar (!) lang een rechtszaak tussen Oracle en Google omdat Google Java-API’s in Android gebruikt.