De PlayStation 6 is nog niet eens aangekondigd, maar er wordt qua prijs al lustig op los gespeculeerd. Volgens nieuwe details van een betrouwbare leaker zou het Sony al bijna 1000 dollar kosten om een enkel exemplaar samen te stellen.

Eén ding is alvast zeker: Sony komt met een PlayStation 6. Al sinds de jaren negentig brengt het bedrijf om de vijf, zes of zeven jaar een nieuwe spelcomputer uit die steevast de naam PlayStation krijgt, met een cijfer erachter natuurlijk. We kunnen al sinds 2020 op de PlayStation 5 gamen, dus ergens gedurende de komende jaren wordt het tijd voor de PlayStation 6.

AI maakt alles duurder

Hoewel we nog geen officiële details hebben over de ‘PS6’, wordt er al flink gespeculeerd, en dan met name over de prijs. Met de continu stijgende prijzen voor geheugencomponenten door de populariteit van AI stijgen de prijzen van zo’n beetje alle consumentenelektronica namelijk.

Ook spelcomputers ontspringen de dans niet. De PlayStation 5, Xbox Series-consoles en zelfs de vorig jaar uitgekomen Nintendo Switch 2 zijn al minstens een keer – en in sommige gevallen zelfs meermaals – in prijs omhoog gegaan. Waar je vroeger op je gemak een paar jaar kon wachten om een console voor een wat schappelijkere prijs aan te schaffen, daar worden ze nu alleen maar duurder.

960 dollar aan materialen

Het is dus logisch om aan te nemen dat de PlayStation 6 – mocht hij bijvoorbeeld in 2027 of 2028 uitkomen – ook niet de goedkoopste spelcomputer ooit wordt. Naar verwachting zijn de prijzen voor geheugen en opslag dan nog altijd erg hoog, zo niet nog hoger dan nu.

Insider Kepler_L2, die bekendstaat om zijn betrouwbare info over aankomende gamehardware, heeft ook een duit in het zakje gedaan. Hij gaf enkele maanden geleden nog aan dat Sony zo’n 760 dollar aan kosten kwijt was om alle materialen voor de PlayStation 6 bijeen te sprokkelen. Inmiddels claimt hij dat door de stijgende prijzen van componenten de teller echter al op 960 dollar staat.

Minstens 1000 euro?

Aangezien Sony al heeft aangegeven weinig tot geen verlies op verkochte hardware te willen maken, is het dus een makkelijke optelsom om er van uit te gaan dat de PS6 ook minstens 960 dollar gaat kosten – en waarschijnlijk meer ook. We hebben immers te maken met prijzen die blijven stijgen en er komen ook allerlei andere kosten bij kijken dan alleen de materialen voor de productie van een console bij elkaar zien te krijgen. Die dollarprijzen vertalen zich vaak naar letterlijke europrijzen, dus een prijs van minstens 1000 euro voor de PlayStation 6 – of mogelijk zelfs meer – is alles behalve onrealistisch.

Gamen is voor de rijken

Dat zou de spelcomputer zeker in zijn eerste jaren vooral een gadget voor de allergrootste fans met flink wat spaargeld maken. De enige ‘troost’ die Sony heeft is dat de concurrentie er ook aan moet geloven – de volgende spelcomputer van Microsoft zal bijvoorbeeld waarschijnlijk niet veel goedkoper worden. Alleen Nintendo heeft het relatief makkelijk. De prijs van de Switch 2 gaat binnenkort ook omhoog, maar 500 euro is altijd nog veel minder dan 1000 euro. Maar goed, daar krijg je ook een apparaat met minder paardenkracht onder de motorkap voor terug.

Een handheld als alternatief?

Sony zou wel nog een andere troef kunnen hebben: volgens geruchten werkt het bedrijf ook aan een draagbare versie die minder krachtig is. Mogelijk kan het bedrijf die ‘handheld’ goedkoper in de markt zetten door de verminderde capaciteiten, maar dat moet nog blijken.

Hoe dan ook kun je er van op aan dat gamen op een PlayStation-console de komende jaren zeker niet goedkoper gaat worden. Begin dus maar vast met sparen als je er op tijd bij wil zijn.