Oke, misschien is het niet handig om met 40 graden celsius je zolder op te ruimen, maar als het volgende week weer iets beter te doen is met het weer, dan kan het de moeite lonen om eens te kijken wat je nog aan oude games hebt liggen.

Super Mario Bros.

De kans dat je deze game hebt is vrij groot , maar of je hem ook gesealed in de originele doos hebt is een tweede. Toch is het te hopen van wel, want recent is het spel, dat ooit 30 dollar kostte, verkocht voor 3 miljoen dollar. Het gaat om de tweede druk van de game en die kreeg een beoordeling van een 9,6 A++. Uitmuntend dus daar werd heel veel munten voor neergeteld.

The Legend of Zelda

Een vroege variant van deze enorm geliefde game, The Legend of Zelda, wist ook hoge ogen te gooien. Het ging om een gouden versie uit 1987 en deze game heeft met zijn verkoopprijs van 870.000 dollar lang het record in handen gehad van duurst verkochte game. Wij vinden het alleen al heerlijk om de muziek uit de onderstaande video te horen, dus wij begrijpen deze koper wel.

Super Mario 64

Het zijn niet altijd games uit de jaren '80 die het goed doen. Zo heeft Super Mario 64 uit het decennium erna ook waarde, mits hij in een bijna perfecte staat verkeert. Hij werd voor 1.560.000 dollar verkocht en dat was voor het eerst dat een N64-game meer dan 1 miljoen dollar in het laatje bracht.

Pokémon Red

Deze Game Boy-titel is het begin van de enorme populariteit van Pokémon. Voor meer dan 3 ton werd deze game in een sealed, perfecte editie verkocht. Mocht je deze game hebben en er heel zuinig op zijn geweest, dan kun je er dus misschien zomaar een parkeerplaats in Amsterdam-Zuid voor kopen.

Air Raid (Atari 2600)

Gaat het dan alleen om Nintendo-games? Grotendeels wel: meestal is hoe ouder hoe beter en toen bestonden PlayStation en Xbox nu eenmaal nog niet. Een andere game die van veel vroeger was en ditmaal eens niet van Nintendo komt, dat is Air Raid. Dit spel over luchtaanvallen brengt als je een speciale versie hebt, nog 30.000 euro op,

Vaak is het dus niet eens zozeer een kwestie van wat je hebt, maar vooral in welke staat het verkeerd. Althans, dat is ongeveer net zo belangrijk. Sealen dus, die dingen waarvan jij denkt dat die straks nog wel eens veel waard kunnen worden.