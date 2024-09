IKEA laat mensen in pyjama opdraven voor korting

We kunnen een goede marketingstunt waarderen en wat dat betreft schiet IKEA dit weekend een schot in de roos. Gisteren konden mensen in hun pyjama naar IKEA komen voor een gratis ontbijtje. Dat niet alleen: ook flinke kortingen.

In pyjama naar IKEA

Het doet ons denken aan de Berlijnse metro op zaterdagavond, wanneer club KitKat weer een van zijn beroemde clubavonden organiseert. Menig metroganger zit dan in lingerie klaar voor een avond om nooit te vergeten. De dresscode van de IKEA was zaterdag weliswaar iets verhullender, het is een grappig gezicht. En: het is niet alleen in Nederland een leuke actie: wereldwijd was het zaterdag pyjamadag, maar dan dus juist niet thuis:

@ikea.australia Get ready for the cosiest event of the year! #IKEA Pyjama Day is on Saturday 31 August 💤✨ Come along in your comfiest pyjamas for a free brekkie until 11AM 🥐 Dive into sleep-themed activities all day long. Plus, meet our bedtime buddy, FABLER bear 🧸 T&Cs apply. ♬ original sound – DJ L BEATS

Dikke korting met ontbijt

IKEA gaf naast een gratis ontbijtje dus ook een dikke korting weg: 20 euro. Op elke 100 euro die je spendeerde. Koop je dus die bank die eigenlijk al heel lang boven budget was, dan betaalde je er geen 800 euro voor, maar 640 euro. Maar alleen als je in pyjama kwam en dat is soms een lastige: een kort broekje met een spaghettitop is voor veel mensen ook gewoon een zomeroutfit: anderen gebruiken die outfit alleen om in te slapen. IKEA-medewerkers bepaalden of een outfit echt een pyjama was.

Met de heel athleisure-trend is het ook voor mensen helemaal niet zo gek geworden om in pyjama naar de supermarkt te gaan. Althans, voor sommige mensen: voor andere mensen was in nachthemd naar de IKEA gaan wel heel gek. Maar ja, een flinke korting en dat gratis ontbijtje zorgt dat je al gauw een medeplichtige vindt om met je mee te gaan naar de meubelgigant.

In de Amsterdamse IKEA hebben duizenden mensen meegedaan aan het pyjamafeest, dat trouwens wel een ‘uitslapers’-party was: het feest ging door tot 16 uur. Maar daarvan kunnen we na vrijdag alleen maar zeggen: goed bezig.