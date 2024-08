Langer slapen in het weekend doet wonderen voor je hart

Er wordt vaak gezegd dat bijslapen niet werkt. Dat je dus doordeweeks net iets te lang die Netflix-serie aan het kijken was waardoor je maar 5 uur per nacht sliep, is niet in te halen door in het weekend dan een soort slaapmarathon te houden. Toch blijkt dat er wel degelijk een positief resultaat te behalen is door in het weekend wat extra uren te maken. Je hart zal je dankbaar zijn.

Slaaptekort

In de huidige wereld zijn er veel dingen die je ‘s nachts kunnen wakker houden. De een zit bewust veel te lang op Instagram of Netflix, de ander heeft gewoon last van wakker liggen door het vele blauwe licht in de avond. Weer anderen hebben kinderen, buren die middenin de nacht herrie maken of simpelweg onregelmatige werkuren die slaap de das omdoen. Het is zeker niet altijd jouw schuld: maar het is wel iets wat je misschien een klein beetje kunt rechttrekken in het weekend.

Het blijkt namelijk dat in deze wereld waarin hart- en vaatziekten een nummer één killer zijn, je door een nachtje even die 8 uur of misschien wel 10 uur aan te tikken, je eenvijfde minder kans hebt op een hartprobleem. Inhalen heeft dus wel zin. Een studie door UK Biobank onder 90.000 mensen heeft het aangetoond: slaap je lekker een paar nachten in het weekend langer, dan heb je een twintig procent lager risico op het ontwikkelen van hartproblemen.

Meer slapen in het weekend

Het fijne is dat je hiervoor niet eens per se hoeft bij te slapen in het weekend, sowieso is een verschil in slaapuren naar de positieve kant toe positief. Wel is het effect waarschijnlijk het grootst bij mensen die in de werkweek onregelmatig en regelmatig weinig uren slapen. Als we overigens naar onze eigen ervaringen kijken, dan denken we dat bijslapen in het weekend sowieso wel helpt: je voelt je in ieder geval een stuk beter dan in al die nachten dat je te weinig sliep.

In ieder geval werd voor dit grootschalige onderzoek gebruik gemaakt van de informatie van accelerometers en met de maatstaf dat minder dan 7 uur slaap al geldt als een slaaptekort. Het bleek dat een kleine 22 procent een slaaptekort heeft. De mensen die het meest bijsliepen in het weekend bleken 20 procent minder kans te hebben op hartproblemen. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen. De onderzoekers waren zelf niet eens zozeer verrast door de uitkomst over hartproblemen, maar vooral door de hoge mate van slaaptekort bij zoveel mensen.

Weekend!

In ieder geval is het fijn om te weten dat een uurtje langer blijven liggen in het weekend eerder goed kan dan kwaad. Als het tenminste om de gezondheid van je hart gaat. En laat het nu nou net weekend zijn. Welterusten!