5 redenen waarom je goed moet slapen en 5 tips hoe

Het is een eeuwenoud cliché dat je goed moet slapen, maar net als dat beweging essentieel is, is slaap dat absoluut ook. In een heel grote slaapstudie werd met behulp van Fitbit-wearables gekeken wat de connectie is tussen slaap en ziektes en de uitkomsten zijn toch wel vrij confronterend. We vertellen je vijf redenen waarom je goed moet slapen en 5 tips hoe.

1. Omdat je je anders groter risico hebt om dik te worden

Je zit tot 1 uur nog wat werk af te maken met in de achtergrond een Netflix-serie en dan realiseer je je dat je te moe bent en dat je wel wat vroeger opstaat om dan alsnog het werk te doen. Met een iets frissere kop gaat het een stuk beter, toch? Het is herkenbaar gedrag, maar ook heel ongezond. Je slaapt dan namelijk maar 5, misschien 6 uurtjes, terwijl je echt rond de 8 zou moeten zitten. Elk uur slaap dat je extra krijgt, betekent dat je minder kans hebt op obesitas of slaap apneu.

2. Omdat je je brein rust moet gunnen

Je brein is de hele dag overuren aan het draaien en net als dat je maag eten nodig heeft, heeft je brein welverdiende rust nodig. Vooral de balans tussen de verschillende slaapfases is heel belangrijk en is moeilijker te bereiken als je er een wat vreemd slaappatroon op nahoudt. De REM, maar ook de lichte en diepe slaap hebben alledrie een belangrijke functie en het is belangrijk dat je brein die allemaal meekrijgt om zo goed uit te rusten zodat je weerbaarder bent en je in het algemeen beter in je vel voelt.

3. Omdat je organen het nodig hebben

Volgens het onderzoek zorgen vreemde slaappatronen ervoor dat je organen het moeilijker hebben. Als je de ene nacht vier uur slaapt, dan weer 8 uur, dan weer 6, dan kan dat een hoge bloeddruk, obesitas, psychische stoornissen en migraine veroorzaken. Je slaappatroon kan dus beter, net als je slaap, zo rustig en consequent mogelijk zijn.

4. Omdat het stressverlagend werkt

Het is een beetje in het verlengde van het rust gunnen aan je brein, maar als je onder stress gebukt gaat, dan is slaap nog belangrijker. Als je slaapt worden je hersens als het ware gewassen: je hersencellen krimpen eventjes om het hersenvocht erdoor te laten als een soort autowasstraat, waarbij de afvalproducten worden weggespoeld. Slapen zorgt dat de hersenen rustig en schoon worden, ook van stress. Sommige verbindingen in de hersenen worden bovendien slapper als je slaapt, waardoor je minder spanning voelt. Stress en emoties worden er echt een stuk minder hevig door.

Slaaptip! Verzwaringsdeken. Misschien heb je het al ooit voorbij zien komen, maar door een verzwaringsdeken zou je lekkerder moeten gaan slapen en meer #uitgerust worden. Doordat de deken zo zwaar is, maakt je lichaam minder cortisol (het #stresshormoon) en meer serotonine aan. pic.twitter.com/fmF8ceqIXg — DURF (@WijzijnDURF) September 22, 2020

5. Omdat je hierdoor dingen beter onthoudt

Ik zeg wel eens voor de grap dat ik niks onthoud omdat ik een kind van het internet ben en alles kan opzoeken, maar dat klopt waarschijnlijk niet helemaal: slecht slapen zorgt ervoor dat je niet goed onthoudt wat je overdag hebt geleerd en meegemaakt. Zorg je dus voor een goede nachtrust, dan worden sommige verbindingen in de hersens juist veel sterker en zo onthoud je dingen.

Slaaptips

Slaap is dus heel belangrijk, maar hoe kom je eraan? Sommige mensen liggen uren wakker, anderen slapen al voordat hun oor het kussen raakt, maar zijn door onrustig slapen eigenlijk helemaal niet uitgerust. Hoe zorg je dat je de kwaliteit van je slaap verbetert en je makkelijker in slaap valt? Enkele tips:

Een ademhalingskussen

Ik ken meerdere mensen die een ‘ademhalingskussen’ gebruiken om rustig te slapen. Het heet een Somnox en het is een Nederlandse uitvinding. Het is een kussen dat je kunt vasthouden en het ademt als het ware met je mee, waardoor je heel rustig wordt en beter zou slapen door de nacht heen. Het klinkt misschien zweverig, maar het is juist heel praktisch en schijnt enorm effectief te zijn.

Schermen weg

Het is natuurlijk heerlijk om nog even Instagram door te scrollen voor je gaat slapen, maar waarschijnlijk zet je je hersenen hierdoor eerder aan dat dat je ze uitschakelt. Hoe hersenloos sommige content ook mag zijn, het blauwe licht van je telefoon, maar ook de emoties die sommige posts bewust en onbewust oproepen, kunnen zorgen dat je niet zo rustig in slaap valt, of gewoon niet in slaap komt. Probeer een uur voor je gaat slapen alvast de schermen uit te bannen. Lees een boek, luister muziek, stap lekker in bad of doe iets creatiefs, maar probeer jezelf niet vlak voor je je ogen sluit te omringen met schermen.

Slaaptip: Leg een uur voordat je gaat slapen je telefoon of tablet weg 📱. Door het blauwe licht kan het langer duren voordat je in slaap valt. Blijft jouw telefoon buiten de slaapkamer? #slaaplekker pic.twitter.com/tgty3CnfI9 — JOGG (@JOGGNL) March 27, 2019

Zorg voor routine

Zoals we net al schreven: die slaappatronen waarbij je de ene nacht 4 uur slaapt en dan weer 8 uur, zijn niet ideaal. Sowieso is het beter om wat meer gebruiken om je slaap heen te bouwen. Zorg dat je bijvoorbeeld elke dag om half 12 gaat slapen en bedenk een soort ritueel: ga je altijd eerst douchen, pyjama aan, tanden poetsen en een pagina uit een boek lezen? Dezelfde routine herhalen is enorm rustgevend, let maar op.

Let op wat je eet en drinkt

Veel gezondheidsgoeroes zijn het erover eens: eigenlijk zou je na 20:00 uur niets meer moeten eten, zodat je rustig kunt slapen. Dat je niet vier Red Bulls naar binnen moet tikken, of 3 koppen koffie, dat moge duidelijk zijn, maar er is ook veel ander eten dat je eerder dwars zal zitten in je slaap dan dat het je helpt. Zelfs voor het slapen veel water drinken kan een probleem zijn, omdat je dan een volle blaas hebt en misschien meerdere malen in de nacht eruit moet voor een toiletbezoek. Ook zijn er mensen die zeggen dat fruit eten voor je gaat slapen helemaal niet goed is: zelfs groene thee wordt afgeraden voordat je naar dromenland gaat.

Let op het licht

Zoals de slaapexpert bij de Sleep Rave al zei: “We krijgen overdag als we op kantoor zitten niet altijd genoeg licht, terwijl we dat wel nodig hebben. Omdat mensen ‘s avonds eigenlijk te veel licht krijgen, van bijvoorbeeld de schermen, is het moeilijker om in slaap te vallen. Je doet er dus goed aan vooral in de ochtend flink wat licht tot je te nemen.” Kortom, dat zorgen voor een goede nachtrust begint al als je ontwaakt. Succes en welterusten!