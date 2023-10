​Samsung Sleep Rave: een slaapfeestje, maar dan echt

Een verre stem die wat brabbelt, het geluid van golven, een lange soort toon die klinkt, terwijl we kijken naar het plafond van Hotel Arena, dat met paarse kleuren wordt aangelicht. We liggen met 30 man in de bekende kapel. Een plek waar normaal danceparty’s en andere feestjes worden gegeven. Nu luisteren we ook naar een dj-set, maar dan ieder in ons eigen bedje, met als cheerleader Dr. Els van der Helm, een slaapexpert die samen met dj’s Mr. Belt en Wezol met een 8 uur durende slaapset op de proppen zijn gekomen. Zo hoopt Samsung met deze slaaprave te ontdekken welke geluiden echt werken om mensen in slaap te krijgen en te houden. Dat wordt ook allemaal gemeten, met behulp van het slimme horloge Galaxy Watch 6.

Lavendel-mocktails Normaliter als je op een evenement komt, dan krijg je een welkomstcocktail en kan het feest beginnen. Bij de Samsung Sleep Rave was dat niet anders, maar werd de alcohol vervangen door een lavendel-mocktail en was het onderwerp van gesprek juist slaap, in plaats van dat we er alles aan deden om maar zo lang mogelijk wakker te blijven, wat natuurlijk de rest van deze week in Amsterdam wel geldt. Deze week is namelijk het Amsterdam Dance Event en daarom organiseerde Samsung deze Sleep Rave. Onder het mom van: dan kun je goed uitgerust aan de ADE-week beginnen. Het evenement begon met een uur durende set van het dj-duo, maar eerst een kleine slaappresentatie van de dokter. Els van der Helm is een soort slaapsuperster. Niet alleen omdat ze het zelf graag doet, maar ook omdat ze onder andere met streamingdienst Spotify, beddenmerk SwissSense en andere grote bedrijven samenwerkt om te zorgen dat mensen beter gaan slapen. En beter slapen, zegt ze, heeft alles te maken met bewustwording. Weten hoe je slaapt, zorgt ervoor dat je er aanpassingen in kunt doen. Volgens de slaapexpert is daarbij vooral licht van groot belang.

Slaap en licht “Dat blauwe licht van schermen is inderdaad niet bevorderlijk voor de slaap, maar als je je smartphonescherm dimt, dan is dat eigenlijk voldoende om toch vredig in slaap te kunnen vallen. Het zijn juist de apps die je voor het slapengaan gebruikt waardoor je misschien meer moeite hebt om de slaap te vatten. Misschien lees je net een vervelend WhatsAppje of is een bepaalde streamingdienst of video-app zo vermakelijk dat je de tijd vergeet.” We kennen het allemaal, nog even een rondje Instagram of TikTok voor het slapengaan: voor je het weet ga je een uur later slapen dan je van plan was. En die uren maken uit. “Iedereen heeft een bepaald aantal uur slaap waarop hij of zij het beste functioneert. Dat is voor iedereen verschillend, maar zit meestal tussen de 7 en 9 uur. Slaap je minder, dan bouw je een slaapschuld op en hoe meer dagen je die oploopt, hoe meer bijverschijnselen je krijgt.” Ze doelt daarmee bijvoorbeeld op minder concentratie hebben, minder creatief kunnen zijn, chagrijniger zijn, een korter lontje hebben en -uiteraard- moe zijn. Voor haar is de beste manier om te checken of je een slaapschuld hebt de wekker. Moet je wakker worden van de wekker, dan ben niet optimaal bezig voor jezelf.

Slaapverwekkende muziek Hierbij is licht van belang. Zo meent ze: “We krijgen overdag als we op kantoor zitten niet altijd genoeg licht, terwijl we dat wel nodig hebben. Juist in de winter is er nog minder licht en wordt het nog moeilijker om genoeg licht te krijgen. Omdat mensen ‘s avonds eigenlijk te veel licht krijgen, van bijvoorbeeld de schermen, is het moeilijker om in slaap te vallen. Is het ‘s ochtends bovendien nog heel donker, dan is het ook moeilijker om eruit te komen. Je doet er dus goed aan vooral in de ochtend flink wat licht tot je te nemen.” Je zal als dj maar worden gevraagd om een slaapverwekkende set te maken, niet echt een compliment natuurlijk. Mr. Belt en Wezol vinden het juist wel een leuke uitdaging. “Het is een gekke aanvraag, dat zeker. We haddden er ook nooit over nagedacht, muziek maken voor slapende mensen. Het is een interessante tegenstelling: normaal maken we juist muziek die je hartslag verhoogt. We zien het niet als een belediging hoor: het is juist een leuke uitdaging. Ook wel bijzonder, om voor 30 bedden te draaien in een nachtclub.”

Mr. Belt & Wezol Zelf luisteren de heren geen muziek voordat ze gaan slapen. Mr. Belt: “Mijn vriendin had een tijdje een piep in haar oor, waardoor we twee maanden naar zeegeluiden hebben geluisterd bij het slapen gaan. Na twee maanden was de piep weg, maar stopten we ook met de zeegeluiden.” Wezol: “Ik kan wel goed in slaap vallen als er wat gerommel is op de achtergrond, zoals vroeger vanuit Frankrijk mijn kibbelende ouders voorin. Ik heb dat ook in de set voor de slaap vannacht gestopt: spraak, waarbij je eigenlijk niet echt kunt horen wat er gezegd wordt.” Waar Mr. Belt vooral de video- en socialmedia-verantwoordelijke is van de twee, is Wezol degene die de muziek maakt. “Ik zou de slaapset ook niet echt muziek noemen. Het is een beetje psychedelisch, vreemd en er is geen beat. Wel ritme, maar het is heel zweverig. Ik werd er bij het maken in ieder geval al rustiger van. Nu is het een soundscape van 8 uur en daar maken we dan uiteindelijk een anderhalf uur durende, ultieme slaapsoundscape van op basis van de gegevens van de Galaxy Watch 6. We hebben er geluiden ingestopt zoals krekels, omslaande golven, enzovoort. Er zijn tientallen akkoorden in een rustgevende toonsoort, en die heb ik gebruikt en uitgerekt voor dat zweverige gevoel.” Een beetje zoals Dorey die tegen een walvis praat in Nemo dus? “Ja, we hebben muziek als het ware ge-Dory-fiseerd,” lacht Wezol.

Samsung Sleep Rave Na de slaaprave wordt iedereen wakker. Een snelle blik op de Samsung Galaxy Watch 6 verraadt dat menig raver niet anders heeft geslapen dan anders. Sommigen hebben wat slechter geslapen, sommigen juist beter. Het is toch een bijzondere omgeving en stiekem wil je natuurlijk niks missen. Tegelijkertijd was de nachtelijke set inderdaad enorm rustgevend. Zelfs de slaapoefening die Dr. Els van der Helm net voor het slapengaan gaf, zorgde er al voor dat sommige deelnemers in een diepe slaap vielen. Anderen waren wat meer onder de indruk van de mooi versierde zaal, de set en het feit dat het een soort slaapfeestje was met 30 man op één zaal. Maar, dan wel eentje waarbij er ook écht geslapen werd. We zijn benieuwd wat er uit de data naar voren komt: dat is nu aan Samsung om te bekijken en door te geven aan de slaapexpert en de dj's. Op 29 oktober wordt een anderhalf uur durende slaapset gedeeld door het dj-duo, samen met Dr. Els van der Helm. Deze track wordt gemaakt op basis van de bevindingen van de slimme horloges van Samsung, die de dertig deelnemers anderhalve week lang droegen (inclusief tijdens de rave). Dr. Els van der Helm. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan een op de drie Gen Z-ers en Millennials in Nederland muziek gebruikt om makkelijker in slaap te vallen, en nog eens een derde wil dit gaan uitproberen om hun slaapkwaliteit te verbeteren. Het is dus duidelijk dat muziek een speciale plek heeft in onze slaapgewoonten.” We zijn benieuwd waarmee het drietal komt. Zijn het toch de golven of is het de regen waarop we het beste slapen?