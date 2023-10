​Tesla gaat je erop wijzen wanneer je bijna in slaap valt

Het is levensgevaarlijk om te gaan rijden als je moe bent, maar soms moet je wel, of overvalt de slaap je. Niet bij iedereen werkt een stevige bak espresso of een blikje waar je vleugels van krijgt: sommige mensen vallen net zo hard in slaap. En voor die mensen heeft Tesla nu een nieuwe functie waarmee hopelijk veel dodelijke ongelukken kunnen worden voorkomen.

Tesla literally keep warning people to be aware even if self driving is activated. That car had plenty of time to move out of the way turning on autopilot doesn’t mean you can sleep on the wheel

Niet slapen achter het stuur

Laten we vooropstellen dat het totaal niet verantwoord is om moe in de auto te stappen: soms overvalt de slaap je en dan kun je wel wat hulp gebruiken. Nieuwe Tesla’s hebben veel meer camera’s dan eerdere exemplaren en dat helpt vooral om de boel om de auto heen in de gaten te houden. Echter hebben de elektrische bolides ook een camera binnenin die is gericht op de chauffeur. Hij zit bij de achteruitkijkspiegel en zit bijvoorbeeld in de Model 3, Model Y en nieuwere varianten van de Model S en X. Dankzij een nieuwe update wordt die camera nu gebruikt om te checken of je niet in slaap valt.

Knipper je veel? Zit je regelmatig te gapen? De camera herkent het en zal je hierop wijzen. Dat doet het niet met een klein berichtje in het scherm, nee hoor: het laat een alarm horen waar je hopelijk even goed van wakker schrikt (maar ook weer niet téveel natuurlijk) en er is een melding te zien die vrij pontificaal in beeld komt. Even met beide benen op de grond. Terug naar veilig rijden. Tesla’s zijn al in staat om je te laten weten dat je je handen aan het stuur moet houden en dit is een nieuwe methode om te zorgen dat rijden veilig verloopt.