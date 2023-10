Tesla verlaagt weer de prijzen van de Model 3 en Y in de VS

De markt voor elektrische auto’s staat al een tijdje onder druk. Een dalende vraag en de verhardende concurrentie, met name uit China, hebben vooral bij Tesla de alarmbellen al een paar keer doen rinkelen. De Amerikaanse EV-fabrikant van het eerste uur haalt haar targets niet meer en probeert dat probleem aan te pakken door de prijzen te verlagen. Sinds eind vorig jaar zijn de populairste Tesla’s, de Model 3 en Model Y al vele duizenden dollars, tienduizenden Chinese Yuan’s en duizenden Euro’s goedkoper geworden. Vlak voor het weekend kwamen daar in de VS weer een paar duizend dollar bij. Aan prijsverlagingen bedoelen we dan.

Model 3 en Model Y weer goedkoper

Vorige week moest Tesla wederom kwartaalresultaten presenteren met daarin verkoop- en omzetcijfers die achterbleven bij de gestelde targets. Dat leidde er enkele dagen later toe dat de EV-fabrikant, te beginnen in de VS, de prijzen van enkele Model 3 en Model Y uitvoeringen weer in prijs verlaagde. De standaard uitvoering van de Model 3 is daar nu te koop voor 38.990 dollar, 1.250 dollar goedkoper dan een week geleden. De prijsverlaging van de long range versie van de Model Y komt uit op 2.000 dollar, waardoor die in de VS nu voor 48.490 dollar in de showroom staat.

Ook de andere uitvoeringen van de Model 3 en Model Y zijn in de VS nu goedkoper geworden. Of deze prijsdalingen ook buiten de VS doorgevoerd worden, is nog niet bekend. De vorige prijsdalingen werden uiteindelijk wereldwijd doorgevoerd. Afwachten dus.

Prijsverlaging slecht voor de marge

Het verlagen van de verkoopprijzen is natuurlijk een prima manier om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, maar het heeft ook een groot nadeel. Het is killing voor de winstmarge. Tenminste als Tesla niet ook de kostprijs van hun EV’s omlaag krijgt. Dat lijkt vooralsnog niet het geval, want bij de presentatie van de kwartaalcijfers bleek dat de bruto marge van Tesla op het laagste punt sinds medio 2019 aanbeland is.

Waar Tesla russen het derde kwartaal van 2021 en tweede kwartaal van 2022 nog een bruto marge van meer dan 30 procent wist te melden, is dat nu nog maar 19,1 procent.