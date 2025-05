Het is uit tussen Sonos en IKEA

IKEA en Sonos hebben jarenlang samengewerkt, maar daar komt nu een einde aan. Er worden geen Symfonisk-gadgets meer ontwikkeld en de wegen van de bedrijven scheiden. Waarom de samenwerking op zijn einde loopt is onbekend.

Symfonisk

Mocht je nog overwegen om een Symfonisk-speaker te kopen, dan is dit het moment. Sonos zegt dat de voorraad nog wordt verkocht, maar dat de productie helemaal is gestopt en dat er ook geen nieuwe gadgets meer komen. De Symfonisk-lijn heeft door de jaren heen veel originele speakers teweeg gebracht. We hadden een tafellamp met ingebouwde Sonos-speaker, een boekenplank en zelfs een fotolijst.

Sonos worstelt

Maar als je die apparaten al in huis hebt, wat dan? Die producten zullen gewoon updates blijven ontvangen. Hoe lang precies is onbekend. Wel spreekt Sonos over een ondersteuning waardoor mensen nog vele jaren kunnen genieten van hun Symfonisk-producten. De samenwerking tussen de twee merken heeft uiteindelijk 8, jaar geduurd en hier zijn toch vrij veel succesvolle producten uit voortgekomen. Dat is deels omdat ze vaak multifunctioneel zijn, maar ook omdat ze zachtgeprijsd zijn, zeker vergeleken bij andere Sonos-producten. Plus, ze kunnen wel verbonden met Sonos-gadgets, dus ze passen verder prima in het ecosysteem van het audiomerk.

Dat ecosysteem is belangrijk, want net als bij Ring is het nu eenmaal heel handig om meerdere producten van hetzelfde merk te hebben zodat ze kunnen samenwerken. Bij Sonos is het grote unique sellingpoint altijd dat de producten allemaal samenspelen waardoor je door je hele huis heen speakers kunt zetten die vervolgens allemaal tegelijk hetzelfde kunnen afspelen. Als je dus de was vouwt in je slaapkamer en het neerlegt in de kledingkast in een andere kamer, dan heb je dezelfde geluidservaring. Mits je uiteraard in die kamer ook een Sonos hebt staan.

Het stoppen van de samenwerking is jammer, want het zorgde dat Sonos voor een groot publiek beschikbaar werd. Misschien wil Sonos weer meer de high end-kant op, dat kan. In ieder geval heeft het bedrijf het de laatste tijd niet makkelijk met een app-update zo heftig dat het imagoschade opliep. Ook zullen de nieuwe importheffingen van Trump zijn weerslag hebben.