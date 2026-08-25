Gamescom in Keulen is begonnen en dat weten we, omdat er een grote Opening Night was: een presentatie onder leiding van Geoff Keighley, die samen met een heleboel succesvolle dames uit de gameswereld het podium in Keulen nam om het te begeleiden. Want er is in die twee uur een heleboel voorbijgekomen. Dit zijn 12 trailers die je echt niet mag missen, en we vertellen je er ook bij waarom.

The Witcher 3 Remastered

Gamescom Opening Night eindigde met deze game, maar wij beginnen ermee: wat ziet de remaster van The Witcher 3 er goed uit. Hoewel we liever meer zouden zien van The Witcher 4 waarin Ciri de hoofdrol speelt, is er in deze remaster wel gedacht aan zo’n beetje alles: van de combat tot monsters die er beter uitzien. Zelfs skill trees zijn aangepast, naast natuurlijk de graphics in het algemeen. We zijn daarnaast te spreken over de fotomodus die erbij komt, zodat je Geralt weer in bad kunt vastleggen, euh: zodat je hem op zijn best kunt kieken. 29 september kun je los met The Witcher 3 Remastered.

Silent Hill: Townfall

Horrorgames zijn op dit moment enorm populair en we snappen dat wel: het zijn de games die vaak de meeste reacties teweeg weten te brengen, en ook nog voor leuke content op YouTube kunnen zorgen van jumpscares. Silent Hill is misschien niet echt de game van de jumpscares, maar dat zou wel eens kunnen veranderen nu de franchise first-person gaat: normaliter zag je je personage van de achterkant, maar nu is dat dus ineens allemaal wel heel dichtbij. Silent Hill: Townfall verschijnt op 24 september.

Control Resonant

Deze game moet je spelen omdat het Control is met een twist: je hebt niet meer je telekinetische Service Weapon, je hebt nu een nieuw wapen en dat zijn meer een soort blades waarmee je als een soort Kratos uit God of War door de gamewereld heen-hackt & slasht. Het ziet er heerlijk uit, zeker om zoiets eens in een wat modernere wereld te spelen.

Gears of War: E-Day

We hebben tijdens de presentatie iets te veel dieren in ruimtepakken voorbij zien komen. We zijn blij dat er nog games zijn als Gears of War, waar je met een aantal gigantische kerels en dames met vierkante lijven het universum probeert te redden van ruimtegespuis. En dat redden doen we niet op een nette manier, maar gewoon door superlomp in het rond te schieten. Heerlijk: al heel veel games lang, maar binnenkort wordt daar dus Gears of War: E-Day aan toegevoegd, dat op 6 oktober verschijnt.

Pony Island 2

Deze game is eigenlijk moeilijk te beschrijven en dat is ook precies waarom we hem aanraden. Er gebeurt heel veel: je speelt games in deze game, lekker meta, maar ook zie je bekende mensen uit de film- en gamewereld voorbijkomen, zoals Arian Moayed. En dan zijn er ook nog mythes en allerlei verschillende werelden waar je doorheen reist. Het klinkt als een koortsdroom, maar het trekt op de een of andere manier toch wel. Al spelen we deze game straks ook om te ontdekken wanneer de pony’s dan komen. 27 februari 2027 weten we het.

Rayman Legends Retold

We zijn zo gek op het Black Betty-level van Ray Man Legends, dat we voor een keer besloten hebben om niet te klagen dat er ‘weer een remaster’ komt. Ubisoft pakt het met deze game namelijk heel slim aan, door er een 3D-remake van te maken. Hierdoor krijgt de game letterlijk en figuurlijk een heel andere dimensie. En dat er ook nog een nieuwe gamewereld aan wordt toegevoegd maakt het allemaal zoveel beter. EEEEY Macarana! Rayman Legends Retold verschijnt op 1 oktober.

Ded.Net

PUBG was een gigahit en het zou zomaar kunnen dat Ded.Net datzelfde lot staat te wachten. De multiplayer first-person shooter draait vooral om doodgaan, want hiermee is het spel niet afgelopen, maar bouw je juist steeds meer kennis op om het nog een keer, en nog een keer, en nog een keer te proberen. Op zich een gameplaytype dat we al goed kennen, omdat het nu heel populair is, maar er lijkt toch een draai aan te worden gegeven. Wanneer de game uitkomt is nog onbekend.

Metro 2039

Metro kennen we als een game waarin je tussen de ratten loopt in een apocalyptisch Moskou en dat belooft in de nieuwe game niet anders te zijn. Alleen bevinden we ons nu in een ander jaartal en dat betekent dat je inmiddels weer voor heel andere uitdagingen komt te staan. Maar eerlijk is eerlijk: deze game spelen we vooral voor de akelige sfeer. Metro 2039 verschijnt in februari 2027.

Stage Tour

Als je Guitar Hero geweldig vindt, dan dit ook. Punt. Oh ja: 10 december 2026 verschijnt Stage Tour.

LEGO Skylines

Kon jij vroeger zomers lang genieten van god spelen in SimCity? We kennen dat gevoel maar al te goed, al was het wel enorm ellendig wanneer alles misging. Waarschijnlijk is dat een stuk minder erg in LEGO Skylines, wat een soort LEGO-SimCity belooft te worden waarin je huisjes bouwt en zo een hele stad bij elkaar plant. Deze game heeft nog geen releasedatum, maar we hebben inmiddels in ons hoofd al 15 verschillende steden gebouwd.

Cinder City

Het leuke aan games is dat je er een heel andere versie dan de realiteit mee kan laten zien en we hopen dat dat ook voor Cinder City geldt. Deze game laat namelijk een wereld zien waarin het toch niet helemaal zo is gelopen in Seoul als je zou denken als je naar de populariteit van alles Korea kijkt. Deze MMO-shooter laat een pijnlijk, geruïneerd Seoul zien en dat is akelig. Maar ook heel spannend, zo blijkt uit de onderstaande trailer. Cinder City heeft nog geen releasedatum.

Final Fantasy 7

Final Fantasy kan een enorm overweldigende gamefranchise zijn, maar er zijn zoveel fans, dat veel gamers het toch eens willen proberen. Daarom is het fijn dat er remakes van komen. Eerlijk is eerlijk, het zal niet allemaal zo voor zich spreken als je nieuw bent in de franchise, maar dit schijnt wel een van de betere delen te zijn om in te stappen. Koop dus je kaartje en ga mee, want Final Fantasy 7 verschijnt in de lente van 2027.