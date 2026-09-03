25 september komt er een nieuw deel uit van voetbalgame FC: FC 27 en daarin wordt onder andere het grote nieuwe Grounds geïntroduceerd, waarmee de franchise meer in het straatvoetbal duikt. We spraken met Executive Producer Sam Rivera en Senior Game Design Director Kantcho Dosko van EA.

FC 27

FC 27 gaat natuurlijk al even mee: hoe houd je het nieuw?

Sam: “Dat is een van de grootste uitdagingen die we jaarlijks hebben. Sommige spelers willen dat we nieuwe mogelijkheden toevoegen, maar dat kan soms moeilijk zijn. Sommige spelers willen juist wat verfijningen. We werken dan ook samen met verschillende mensen uit de community. We proberen te begrijpen wat de beste kansen voor de game zijn. We hebben nu bijvoorbeeld de nieuwe triggered runs en pass and follow: we voegen elk jaar wel nieuwe mechanics toe, maar ik denk dat we ook elk jaar de fundamenten van de game weer verbeteren. We kijken ook veel naar voetbal, we vergelijken het met de game. Na een jaar werken aan de game moeten we het allemaal goed bij elkaar puzzelen en dan heb je de nieuwe game. Ook kijken we wat de community vindt nadat de game is verschenen.”

Kantcho: “Sommige mensen spelen voor het eerst, anderen zijn pro’s: het moet voor iedereen toegankelijk zijn en toch moeten er verschillende diepere lagen zijn met honderden manieren om de game aan te sturen.”

Hoe helpt de game de beginner?

Sam: “We hebben 1 of 2-knopsbesturing, waarbij de game je kan vertellen wat je het beste kunt doen, en dan gaat het vooral om je timing. Andere spelers kunnen bijvoorbeeld met precisie schieten. Je krijgt dan wel een veel accurater schot, maar het risico is ook groter.

Welke rol speelt AI in de game?

Sam: “In 2022 zijn we begonnen met AI, om ons te helpen begrijpen hoe spelers in het echt bewegen en hoe de animatie dan moet zijn. De bal is daar, de speler moet er zijn, wat is de lengte van zijn of haar stappen, dat soort dingen kunnen we door AI implementeren. AI gebruiken we nu vooral om te kijken hoeveel details we in de game kunnen stoppen: spelers hebben meer verschillende gezichten en animaties in de game door kunstmatige intelligentie. AI zorgt dat we authentieker kunnen zijn. We konden nooit door alle spelers in de league heen, maar dat kan door AI nu wel.”

Messi

Hoe bepaal je wanneer een speler moet worden veranderd in het spel?

Kantcho: “Ja, de ene week doet een speler het goed, de andere week niet: in de gameplay betekent het dat ze sneller of langzamer zijn of beter kunnen schieten. Messi was in de beste tijd van zijn carrière, zo’n 10 jaar geleden, de beste dribbelaar. Hij is nu wat ouder en hij zorgt wel voor magische momenten, maar hij zit op een ander niveau nu. Eén van de nieuwe dingen die we hebben toegevoegd is een stuk sneller dan nu. We hebben een team in Duitsland dat spelers in de gaten houdt en de spelers die het best spelen krijgen dan upgrades wanneer ze het goed doen. In Duitsland kijken ze naar de basis van de spelers, maar er is ook een ander team dat kijkt naar die weekspelers.”

Grounds is nieuw, hoe ging de ontwikkeling daarvan?

Sam: “We zijn er zo’n 2 à 3 jaar mee bezig geweest. Je kunt met 100 spelers tegelijk in dezelfde wereld rondlopen. Je kunt allerlei mini-games spelen die wel te maken hebben met voetbal, maar anders zijn dan op het veld. Het is echt straatvoetbal, 2 tegen 2 enzovoort. Het is wat meer sociaal, je kunt er makkelijk in- en uitgaan. Veel mensen spelen graag met vrienden en dat kan hier ook weer mee. Er komt nog veel meer bij. Het geeft ons weer heel veel mogelijkheden om nieuwe ervaringen te maken. We kijken hierbij ook weer naar wat de community leuk vindt en wat niet. En het is echt frisse, nieuwe, sociale gameplay.”

Kantcho: “Het is ook leuk voor beginners, omdat je niet meteen 11 man op je scherm hebt, maar je het wat kleinschaliger kunt aanleren.

Luisteren naar de community

Jullie noemen nu al meerdere keren de community: wat vonden de fans van de vorige game?

Sam: “Ze willen vooral meer variëteit in het spel door het jaar heen, niet alleen aan het begin. Daarom werken we aan verschillende tools om meer variëteit te creëren. Ook moet het niet repetitief of saai worden.”

Kantcho: “Soms zeggen fans dat ze wat meer tijd willen hebben om het aan te leren: ze vinden soms dat we te snel met nieuwe dingen komen.”

En liefde voor voetbal is belangrijk als je dit spel maakt: hoe belangrijk?

Sam: “De meeste mensen binnen ons team hebben er passie voor: die volgen de leagues. Voor bepaalde rollen is het extra belangrijk. Als je een goede projectmanager bent, dan hoef je geen geweldige voetballer of voetbalfan te zijn, maar gelukkig willen veel mensen juist deel uitmaken van het team omdat ze fan zijn van de sport.”

Kantcho: “We vragen op sollicitatiegesprekken altijd of mensen voetbal spelen of leuk vinden.”

Sam: “Ja, als je gameplay wil maken, dan moet je ook echt wel wat van voetbal weten. We hebben zelfs oud-profs die in de wereldcup speelden en bij ons werken. Het is heel interessant om met deze mensen te werken: we hebben het immers zelf nooit op zulk hoog niveau gespeeld dus dat brengt zeker nieuwe inzichten.”