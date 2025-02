Fable loopt vertraging op, maar er zijn wel nieuwe beelden

De langverwachte game Fable haalt het niet meer, dit jaar. Microsoft heeft besloten het spel uit te stellen naar 2026, maar biedt wel nieuwe gameplay-beelden om het leed te verzachten. Wanneer in 2026 we het spel kunnen verwachten is nog onbekend.

Fable

Het is een game waar veel vanaf hangt. Ten eerste omdat het lang geleden is dat we een echte Fable-game uit de basislijn hebben kunnen spelen. In 2010 was dat voor het laatst met Fable III. Ten tweede is het nieuwe spel een remake van een game die werd gemaakt door Lionhead Studios, een geliefde studio die inmiddels is gesloten. Het spel moet echter in goede handen zijn bij Playground, dat bekend is van de Forza Horizon-games.

Nu is een racegame wel wat anders dan een RPG als Fable, maar het kan in ieder geval leunen op het bronmateriaal. Ook is het wel goed dat er een uitstel is gekomen, want dat betekent dat kwaliteit belangrijk wordt gevonden (of dat er angst is dat Grand Theft Auto 6 de game volledig ondersneeuwt natuurlijk). De studio noemt het uitstel echter vooral “zorgen dat het zeker het wachten waard is”. En ja, er wordt ook Britse humor beloofd, dus eigenlijk maakt alleen die reden ons al heel nieuwsgierig naar de nieuwe Fable.

Testbeeld

Om het uitstel makkelijker te verwerken heeft Microsoft 50 seconden aan nieuwe pre-alpha gameplay getoond. Pre-alpha betekent dat het nog in de testfase zit. Verder zien we hier hoe er wordt paardgereden, wordt gewandeld door een stad en hoe er een kip een schop krijgt. Dat laatste is heel bekend in Fable: er zijn zelfs chicken kicking-wedstrijden. Verder vecht het hoofdpersonage met een zwaarden, hamers en vuurballen en dat gaat er af en toe vrij magisch aan toe, zoals je kunt zien in de onderstaande gameplayvideo. De game komt dus in 2026 uit op Xbox en PC.