Rockstar heeft eindelijk weer iets losgelaten over GTA 6, en het is goed nieuws. Mensen die nog dachten dat de game weer zou worden uitgesteld hebben namelijk iets meer zekerheid gekregen dat het spel er echt bijna aankomt: de pre-orders gaan namelijk open per 25 juni. Dan kun je jouw GTA 6 zeker stellen. En er is cover art gedeeld: we weten nu iets beter wat de game herkenbaar gaat maken.

Box art GTA 6

Hoewel, het is niet heel anders dan eerdere GTA- games en daar is niks mis mee. Wie zien een waterheli, een motorfietser die een wheelie maakt naast een politie-auto, een man die nogal bekleed is met sieraden, een sexy dame met een blikje energiedrank in haar hand, een aligator, een speedboot, een flamingo, een gele sportwagen, en een schurk met een flink geweer en natuurlijk onze hoofdrolspelers: Lucia en Jason.

Het ziet er mooi uit met die sunset-achtige kleureffecten erin. Verder heeft Rockstar niks losgelaten over het spel, maar er zijn ongetwijfeld mensen die nog diep in die cover art gaan duiken. We geven het nog een beetje tijd en gaan zelf ook speuren, maar in ieder geval voelt het goed dat er weer nieuws is vanuit Rockstar over de game, want de stilte van de laatste tijd zorgde ervoor dat mensen toch gingen twijfelen wanneer de game nou echt uitkomt.

Ondertussen zijn er alelrlei grappige berichten over GTA 6 te melden: de game is natuurlijk zo belangrijk voor gamers dat veel mensen vrij nemen. Hierop heeft een bedrijf genaamd Burger Motorsports besloten o het heel bedrijf een dagje dicht te gooien als de game er eenmaal is. Het bedrijf, dat auto's tunet, geeft aan dat het een 'ongekend cultureel event' is.

Verder kunnen eigenaars van Grand Theft Auto V vanaf vandaag gratis upgraden naar de huidige-gen versie van het spel. Dus als je de digitale versie van GTA 5 op Xbox One hebben, dan kun je hem nu gratis upgraden naar Xbox Series. Ook van PlayStation 4 naar PlayStation 5 is een optie. Ook krijgt GTA Online een update, al is het nog onduidelijk of je je voortgang uit die game kan importeren in GTA 6.

GTA 6 wordt verwacht op 19 november 2026.