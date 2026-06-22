Voor sommige mensen zal het voelen als 30 jaar, maar het is toch echt 20 jaar geleden dat de eerste Blu-ray-discs hun intrede deden. Op 20 juni 2006 werden de eerste films uitgebracht op dit formaat en daar was heel wat aan vooraf gegaan. Inmiddels worden Blu-rays niet meer gemaakt

Blu-rays

Blu-rays zijn voortgekomen uit de Blu-ray Disc Association, waar onder andere Philips, LG, Samsung en Sony deel van uitmakakten. Het moest de opvolger van de DVD worden en trots werd hij dan ook op de electronicabeurs CES gepresenteerd. Het was voor het eerst dat er 1920 x 1080 pixels konden worden afgespeeld, waar de dvd maar 720 x 576 kon bieden.

Blu-rays zijn voor sommigen helemaal niet iets wat met films te maken heeft: veel mensen associëren het ook met games . Sony gebruikte ze voor de PlayStation 3. Dat was echter niet de reden dat Blu-ray het van zijn geduchte concurrent won: dat had namelijk alles te maken met Warner Bros. Toen Warner Bros te kennen gaf dat het films alleen nog maar op Blu-ray uitbracht, was de kogel door de kerk.

DVD

Blu-ray is overigens nooit succesvoller geworden dan de DVD, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de digitalisering. We spelen onze games en we kijken onze films nu eenmaal al vele jaren vooral digitaal, dus dan komt er geen Blu-Ray meer aan te pas. Vorig jaar meldden we dan ook dat Sony met de productie van de lege BBlue-ray-schrijfjes stopte, omdat het niet meer zo als opslagmedium wordt gebruikt.

Toch zullen Blu-Rays nog lang blijven bestaan . Waar de cd doorgaans een iets minder lang leven beschoren is, daar zou de Blu-Ray naar schatting 100 jaar kunnen meegaan. Het ligt uiteraard ook aan de mens hoe ze worden opgeslagen en hoe lang ze dan meegaan. Ook zou er een verschil zijn tussen de film-schrijven en de schijven die mensen zelf branden. Er werd ooit gezegd dat het maar 10 tot 20 jaar was, maar dat weten we nu dus beter.

Er zit ook een dikke beschermlaag op de schijfjes van 100 micrometer dik. In eerste instantie was dat wel anders: toen gebruikten Blu-rays een soort folie. Een coating is echter beter. Bovenop die coating zit bovendien nog een krasvaste beschermlaag van een paar micrometer. Je moet dus echt je best wel doen om hem te beschadigen.